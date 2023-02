Pour Patty Mills, les Nets restent une équipe de playoffs

Bien malin celui qui peut prédire à quelle place les Nets vont terminer leur saison régulière. Encore à la 5e place à l’Est avec 33 victoires pour 24 défaites, les New-Yorkais ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties.

Ils ont surtout « perdu » dans la même séquence leurs deux superstars, Kevin Durant et Kyrie Irving. Joueur le plus âgé et expérimenté de l’équipe, Patty Mills reste pourtant sans équivoque : « C’est une équipe de playoffs, aucun doute là-dessus. »

« C’est un changement. On regarde les points positifs et le groupe qu’on a maintenant. On a un super vestiaire avec uniquement de très bons gars. Ils ont joué des rôles importants dans d’autres équipes, des équipes qui gagnent. J’espère qu’il ne faudra pas longtemps pour que le déclic se fasse et qu’on soit soudés », souhaite le joueur de 34 ans.

Obtenus en contrepartie du meneur de jeu, Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith ont tous les deux connu un long parcours en playoffs l’an dernier avec les Mavs, jusqu’en finale de conférence, en y jouant des rôles importants. Idem pour Mikal Bridges et Cameron Johnson, bien installés dans le cinq des Suns, qui ont grandement participé à l’accession de Phoenix à la finale NBA 2021.

Alors, les stars ne sont peut-être plus là, mais les joueurs de devoir et talentueux peuvent contribuer à la stabilité d’un groupe qui ne cesse d’être secoué ces derniers mois. « On a des gars vraiment solides. Des amitiés (peuvent se créer), (où) on peut se parler en dehors du terrain, ce qui, selon moi, a un réel impact sur ce qu’on peut faire sur le terrain », juge l’ancien shooteur des Spurs.

Tout l’enjeu étant maintenant de savoir en combien de temps cette nouvelle équipe, dont le cinq de départ a tout de même été recomposé à 80%, peut trouver son rythme. Patty Mills se montre là encore optimiste à ce sujet : « On a assez de temps pour y arriver, […] pour trouver notre identité et être capable de faire un ‘run’. […] Ce train doit continuer à avancer, il ne peut pas s’arrêter. »