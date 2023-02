À défaut de gagner des matchs, les Spurs étendent leur influence dans le Texas

Actuellement lancés dans une quatrième saison sans playoffs, dans leur pire campagne depuis 1997, avec le même pourcentage (24%) de victoires, les Spurs ne brillent clairement pas sur les planches. Loin de leur domination des années 2000, et jusqu’à récemment encore, en 2017…

Dans une situation de reconstruction du sol au plafond, avec l’espoir réaliste de récupérer de nouveau un intérieur de talent exceptionnel, la franchise texane s’occupe en tout cas de renforcer ses fondations.

Le Fort Alamo semble calme et inoffensif, vu de l’extérieur, mais, en coulisses, on s’affaire à préparer l’avenir. En renforçant les liens du tissu local à Austin notamment, où les Spurs disputeront deux matchs de saison régulière début avril… avant les « grandes vacances » !

« C’est important de renforcer nos liens avec Austin. Je viens de plus en plus souvent et je constate avec plaisir la croissance de la ville, et des Spurs ici », explique Manu Ginobili sur KEN5. « Je reçois beaucoup d’amour de nos fans partout dans le pays, pas seulement à San Antonio ou à Austin. Mais c’est vrai que notre couloir [Austin – San Antonio] s’est beaucoup développé ces dernières années. Une énorme progression ! »

Manu Ginobili en ambassadeur de luxe

Récemment invité d’honneur à Cedar Park (dans la banlieue d’Austin), Manu Ginobili en sait quelque chose. L’ancienne gloire albiceleste ne fait pas qu’enfourcher sa bicyclette sous le soleil de plomb du Texas, il intervient encore au sein de sa franchise de toujours, acteur majeur de cette opération séduction à Austin, où évolue l’équipe de G-League des Spurs.

Il faut savoir que les liens entre les deux cités texanes sont importants sur le plan financier puisque Michael Dell (des ordinateurs Dell), un des actionnaires des Spurs, est basé à Austin. Tout comme Self Financial, le sponsor jersey des Spurs. Sans parler de Joe Gebbia, un des co-fondateurs de Airbnb et également actionnaire des San Antonio Spurs, qui a élu domicile dans la ville des Longhorns de l’Université de Texas.

En l’occurrence, après des matchs à Mexico City, mais aussi à Laredo avec la G-League, les Spurs comptent bien imposer leur patte à Austin. Ce sera au Moody Center, le 6 avril face à Portland et le 8 avril face à Minnesota.

« On espère que ça va un peu créer le buzz, que les gens vont en profiter pour s’attacher à l’équipe de la région. J’y serai en tout cas ! Je suis impatient de les voir jouer à Austin. Les Spurs ont prévu de proposer des événements auxquels participeront les joueurs, ça va être sympa ! On a une jeune équipe qui n’attend que de rencontrer ses fans à Austin. J’y serai pour soutenir l’initiative » conclut « El Manu ».

Alors que la concurrence est féroce dans le Texas avec les Rockets et les Mavericks qui sont également dans l’Etat, les Spurs ont bien l’intention d’agrandir leur « fanbase » dans la région, en quittant parfois San Antonio.