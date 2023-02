Sur le banc des Pistons, l’un des assistants de Dwane Casey a tapé dans ses mains, pour marquer sa frustration. Killian Hayes venait de repousser Fred VanVleet pour s’offrir un petit tir ouvert, en cœur de raquette, à trois mètres du panier. Le ballon a rebondi trois fois sur le cercle mais n’est pas tombé dedans.

Une action symbole de la soirée ratée du Français sur le parquet des Raptors. Son équipe battue d’un point, le meneur de jeu a dû se contenter de 2 points inscrits, 4 rebonds, 5 passes et 3 ballons perdus. On retient surtout son terrible 1/10 aux tirs, dont 0/5 derrière l’arc…

Lors du match précédent face aux Spurs, il avait déjà terminé avec 4 points, 6 passes et un tout aussi terrible 1/11 aux tirs… Que se passe-t-il chez le Français ? « Il se met un peu la pression », juge son coach, Dwane Casey. Ce dernier, pour tenter de permettre à son joueur de se relâcher un peu, lui a dit : « ‘Détends-toi, amuse-toi, joue au basket’. Il réfléchit trop avec ses tirs. »

Un blocage depuis Paris ?

Son niveau d’adresse est une problématique depuis ses débuts en NBA. Avec 37.4% de réussite cette année, il fait encore moins bien que à la saison dernière. Et même lorsqu’il s’est montré plus à l’aise au « scoring », en décembre notamment (12 points de moyenne), son pourcentage n’allait pas au-delà de 42% de réussite.

« S’il se contente de défendre et faire tourner le ballon, c’est déjà assez pour nous. Je crois qu’il laisse ses tirs dicter le reste. Mais il y a d’autres moyens d’avoir un impact sur le jeu », rappelle le coach, dont le meneur n’a jamais autant distribué de ballons en carrière.

Entre mi-janvier et début février, Dwane Casey avait décidé de faire sortir le Français de son banc et de faire confiance au vétéran Alec Burks. Depuis trois matchs, les deux joueurs ont interverti leurs rôles, après une récente sortie à 17 points et 9 passes de Killian Hayes. Mais le compte n’y est toujours pas pour lui…

« Il doit retrouver de la joie dans le jeu. À l’heure actuelle, il se met la pression, je ne vois pas beaucoup de joie. Il en avait en lui avant qu’on aille en France, il l’a un peu perdue et il doit la retrouver », réclame Dwane Casey. Depuis son passage à Paris où il n’avait pas vraiment brillé (4 points à 2/13 au tir), l’ancien joueur de Cholet tourne ainsi à seulement 8 points de moyenne et un peu moins de 30% de réussite…