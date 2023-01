Pourquoi Killian Hayes n’est-il plus titulaire ?

Avec 49 points encaissés en premier quart-temps, puis 150 au final après 48 minutes, les Pistons avaient totalement explosé contre les Bucks. Pour Dwane Casey, cette quatrième défaite d’affilée, de cette manière surtout, était celle de trop.

Lors de l’entraînement de mercredi, deux jours après le match, le coach décide donc de mélanger ses joueurs, en ne respectant plus sa hiérarchie classique, entre les titulaires et les remplaçants.

« On savait que ce n’était pas nous, ça », livre Saddiq Bey au Detroit Free Press, sur ce sévère revers face à Milwaukee. « On a fait un bon entraînement. On savait qu’on devait mieux entamer la rencontre, et jouer mieux pendant toute la partie. »

Pour ne pas « s’enterrer nous-mêmes dans le premier quart-temps » contre Brooklyn comme l’annonce Casey, ce dernier a opéré un changement de cinq majeur. Douze fois (le plus utilisé de la saison), l’entraîneur a aligné Killian Hayes, Bojan Bogdanovic, Isaiah Stewart, Jalen Duren et Jaden Ivey. Mais pour affronter les Nets, Hayes et Stewart ont été laissés sur le banc, remplacés par Alec Burks et Saddiq Bey.

« On a deux rookies et deux vétérans, et l’idée, c’est un peu de mélanger les deux pour avoir un certain équilibre », se justifie le coach. « Quand les choses se corsent, on a deux vétérans pour faire face. Bogdanovic n’a pas fait un grand match, mais sa maturité sous la pression est précieuse. »

Même si ce choix peut surprendre, ce n’est pas pour autant une punition pour le Français ou Stewart. Le premier a par exemple joué les quatre dernières minutes de la victoire face aux Nets et a été décisif. Il a terminé avec 16 points quand Stewart a eu le droit à 20 minutes pour compiler 11 points et 5 rebonds.

Dwane Casey va-t-il conserver cette combinaison contre Houston ce samedi soir et dans les prochains jours ? C’est bien possible, surtout si elle conserve cette intensité.

« Rebondir après notre match de l’autre jour, ça en dit beaucoup sur le caractère des gars, sur leur envie. C’est de ça dont je suis le plus fier », précise le coach. « Qu’on gagne ou pas, on veut se battre comme ça et affronter l’adversité et rebondir ainsi. »