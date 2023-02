Jerami Grant rejoint Klutch Sports

Alors que son contrat avec les Blazers prend fin cet été, Jerami Grant a pris la décision de changer de représentants, et c’est souvent qui arrive quand on ne parvient pas à trouver un accord pour une prolongation de contrat. A l’instar de Fred VanVleet, il a choisi de rejoindre Klutch Sports, l’agence montante de la NBA, dirigée par Rich Paul, et connue pour représenter les intérêts de LeBron James, Anthony Davis, Draymond Green ou encore Ben Simmons.

À bientôt 29 ans, l’ancien joueur des Nuggets arrive à un tournant de sa carrière avec à la clé la possibilité d’empocher un très gros contrat puisqu’il est éligible à une prolongation de 233 millions de dollars sur cinq ans en juillet prochain.

Comme Grant a déjà refusé une prolongation de 112 millions de dollars sur quatre ans avec Portland fin janvier, on imagine qu’il souhaite un salaire supérieur à 26 millions de dollars annuels. Peu d’équipes seront en mesure de lui offrir.