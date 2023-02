Pas de All-Star Game pour Kevin Durant !

Alors que les Nets auraient décidé de le conserver au moins jusqu’à la fin de la saison, Kevin Durant ne se rendra pas à Salt Lake City dans dix jours. Toujours pas remis de son entorse au genou, l’ailier de Brooklyn est contraint de déclarer forfait. C’est le premier forfait officiel du All-Star Game 2023, et il devrait être suivi de celui de Stephen Curry, également touché au genou et indisponible « plusieurs semaines ».

L’affiche se retrouve amputée de deux têtes d’affiche, et ça devrait profiter à deux « snobés » par les coaches. A l’Est, on pense à James Harden, et à l’Ouest, ça devrait se jouer entre De’Aaron Fox et Anthony Edwards.

On rappellera que Kyrie Irving, passé dans la conférence Ouest, reste titulaire pour la côte Est puisque la Draft va permettre de mixer les effectifs.

CONFÉRENCE OUEST

Titulaires — Luka Doncic (Mavericks), Stephen Curry (Warriors), LeBron James (Lakers), Zion Williamson (Pelicans), Nikola Jokic (Nuggets).

Remplaçants — Ja Morant (Grizzlies), Damian Lillard (Blazers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Paul George (Clippers), Lauri Markkanen (Jazz), Jaren Jackson Jr. (Grizzlies), Domantas Sabonis (Kings).

CONFÉRENCE EST

Titulaires — Kyrie Irving (Mavericks), Donovan Mitchell (Cavaliers), Jayson Tatum (Celtics), Kevin Durant (Nets), Giannis Antetokounmpo (Bucks).

Remplaçants — Tyrese Haliburton (Pacers), Jrue Holiday (Bucks), Jaylen Brown (Celtics), DeMar DeRozan (Bulls), Julius Randle (Knicks), Bam Adebayo (Heat), Joel Embiid (Sixers).