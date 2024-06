Le grand jour pour Devin Booker

Touché à l’aine depuis la mi-décembre, Devin Booker est prêt. Après une rechute faisant suite à un retour prématuré pour le « NBA Christmas Game » face à Denver, l’arrière a pris le temps pour revenir à 100%, cette fois.

Son premier match de l’année 2023 est donc prévu pour ce soir face aux Nets, et autant dire que le joueur est impatient de pouvoir à nouveau fouler les parquets.

« J’ai hâte d’y être. Je suis enthousiaste », a-t-il confié à l’issue de l’entraînement d’hier. « Je n’ai pas encore joué en 2023. Je pense que l’équipe est dans une bonne position en ce moment. On a changé certaines choses et nous avons un peu remonté la pente. Je pense que c’est un timing parfait ».

Devin Booker a ajouté avoir repris l’entraînement à 5-contre-5 à l’occasion du récent déplacement de Phoenix à Boston, vendredi dernier, et tout s’est bien déroulé. La prochaine étape est de retrouver l’intensité d’un match NBA.

« J’essaie de trouver du rythme et de me projeter à long terme sur ce qu’on essaie de faire. J’ai fait ma part du travail, comme on dit », a-t-il ajouté. « Il fallait juste cocher toutes les cases, plus que la dernière fois. J’ai eu la chance de pouvoir m’entraîner, les gars ont sacrifié leur temps libre sur un jour de match pour que je puisse faire un cinq-contre-cinq à Boston. J’ai pu faire une vraie répétition, avec des aller-retours à pleine vitesse ».

Un soulagement pour Monty Williams et Chris Paul

La nouvelle a évidemment été accueillie avec enthousiasme par l’ensemble de l’équipe, à commencer par le coach, Monty Williams, qui voit forcément d’un bon œil le retour de son meilleur scoreur. Même si Phoenix a su relever la tête ces derniers temps avec une série de huit succès en dix matchs.

« De toute évidence, il y aura une limite de temps de jeu, mais il a tellement bien progressé ces dernières semaines. Quand je recevais des informations du staff médical, il y n’y avait plus de blessures, bien sûr, mais surtout une progression croissante de son cardio et la façon dont il répondait aux entraînements difficiles. J’ai senti que c’était le bon moment pour le faire revenir », a ainsi glissé le « head coach » des Suns.

C’est également un soulagement pour Chris Paul, qui a salué la passion de son coéquipier pour le jeu et sa détermination durant sa convalescence.

« Je suis heureux pour notre équipe, mais surtout pour lui. Alors que je suis dans cette ligue depuis très longtemps, je n’ai pas vu beaucoup de personnes qui aiment le jeu autant que moi, mais il est l’un des rares à en faire partie. Donc je sais à quel point c’était dur pour lui d’être absent ».

Devin Booker de retour, il ne reste plus que Landry Shamet et Cameron Payne à l’infirmerie des Suns.

Devin Booker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHX 76 28 42.3 34.3 84.0 0.4 2.1 2.5 2.6 3.0 0.6 2.1 0.3 13.8 2016-17 PHX 78 35 42.3 36.3 83.2 0.6 2.6 3.2 3.4 3.1 0.9 3.1 0.3 22.1 2017-18 PHX 54 35 43.2 38.3 87.8 0.5 4.0 4.5 4.7 3.1 0.9 3.6 0.3 24.9 2018-19 PHX 64 35 46.7 32.6 86.6 0.6 3.5 4.1 6.8 3.1 0.9 4.1 0.2 26.6 2019-20 PHX 70 36 48.9 35.4 91.9 0.4 3.8 4.2 6.5 3.0 0.7 3.8 0.3 26.6 2020-21 PHX 67 34 48.4 34.0 86.7 0.5 3.7 4.2 4.3 2.7 0.8 3.1 0.2 25.6 2021-22 PHX 68 35 46.6 38.3 86.8 0.7 4.4 5.0 4.8 2.7 1.1 2.4 0.4 26.8 2022-23 PHX 53 35 49.4 35.1 85.5 0.9 3.7 4.5 5.5 3.0 1.0 2.7 0.3 27.8 2023-24 PHX 68 36 49.2 36.4 88.6 0.8 3.7 4.5 6.9 3.0 0.9 2.6 0.4 27.1 Total 598 34 46.4 35.7 87.0 0.6 3.5 4.0 5.0 3.0 0.9 3.0 0.3 24.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.