Tyronn Lue, l’homme qui murmure à l’oreille de Norman Powell

Tout juste un an après son arrivée à Los Angeles (ou plutôt son retour, car il avait passé quatre ans à la fac de UCLA), Norman Powell est actuellement en pleine bourre avec les Clippers : 16.8 points de moyenne, à 49% aux tirs et 43% à 3-points.

Depuis son retour de blessure à la mi-décembre, il fait même encore mieux sur le plan statistique : 18.6 points par match, à 51% d’adresse et 46% derrière l’arc, alors qu’il sort toujours du banc !

Parmi les principaux prétendants au titre de Sixième homme de l’année, « Norm » semble donc avoir enfin trouvé son rythme de croisière chez les « voiliers ».

« J’étais évidemment enthousiaste à l’idée de venir ici, de faire partie de cette équipe et par tout ce que ça implique de revenir à Los Angeles », se souvient-il, concernant son arrivée en Californie en provenance de Portland. « Honnêtement, je n’ai même pas pensé au fait que cela faisait un an que le transfert avait eu lieu, mais ça a été une année sympa dans cette organisation et dans ce groupe, de se sentir plus à l’aise et d’aider l’équipe. »

Des liens renforcés depuis Vegas

Derrière la réussite de Norman Powell, se cache notamment un homme : Tyronn Lue.

Depuis que l’arrière de 29 ans a débarqué à Los Angeles, son coach ne cesse effectivement de le pousser et de l’encourager. Au beau fixe, leur relation a d’ailleurs pris un nouveau virage durant l’été, après qu’ils se sont côtoyés dans un casino de Las Vegas, là où « T-Lue » aime à passer son temps libre.

« [Tyronn Lue] est quelqu’un de léger, doux, ce n’était pas super profond, il n’était pas question de comprendre comment la prochaine saison allait se dérouler, mais simplement de discuter ici et là, de le voir, de le côtoyer, de tisser des liens d’amitié loin du basket. C’est plutôt comme ça que j’ai vu la chose et j’ai apprécié », raconte le joueur, à propos de ces moments où il retrouvait son entraîneur dans le Nevada, autour de tables de jeu.

Désireux de voir Norman Powell terminer Sixième homme de l’année 2023, Tyronn Lue n’hésite jamais à mettre au défi son remplaçant phare, qui tire tout le banc des Clippers vers le haut : 42.4 points par match (seuls les Spurs font mieux, à 43.7).

« Nous l’avons mis au défi le mois dernier, pour qu’il prenne les bonnes décisions en attaque, pour qu’il aille dans la peinture et pour qu’il crée des shoots pour Nicolas [Batum], Marcus [Morris], Luke [Kennard] ou ce genre de gars quand il pénètre, et il a fait un bien meilleur boulot à ce niveau », juge l’ancien coach des Cavaliers. « Il ne faut pas qu’il ait juste 30 points, sans aucune passe ni rebond, mais plutôt avec 3-4 passes et 3-4 rebonds. Il a évolué pour devenir un meilleur joueur, s’intégrer à notre système et comprendre ce que nous voulons de lui chaque soir. Il a été vraiment bon à ce niveau. »

Ne pas le brider avec le duo Leonard/George

Désormais, la prochaine mission de Tyronn Lue sera de rendre Norman Powell performant tout au long des rencontres et pas seulement quand Kawhi Leonard et/ou Paul George se reposent ou sont absents.

« C’est de ma faute, je dois [résoudre ce problème] quand les deux sont sur le terrain avec Norman, afin de le garder impliqué dans le jeu », regrette justement l’entraîneur californien à ce sujet.

Il faut dire que, dès que Norman Powell peut garder le même niveau d’agressivité et d’implication en attaque, c’est tout le jeu des Clippers qui s’en retrouve métamorphosé…

« Il joue de manière instantanée, spontanée en attaque », note ainsi Paul George, concernant le champion 2019. « Cela nous enlève beaucoup de pression, cela nous permet de souffler. Quand il a un état d’esprit agressif, cela change notre équipe et notre jeu. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.6 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 Total 557 23 46.8 39.4 82.8 0.4 2.3 2.6 1.5 1.9 0.8 1.2 0.3 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.