Norman Powell fait grimper sa cote comme meilleur sixième homme

Qu’elle semble loin, cette blessure au pied gauche qui avait gâché son arrivée en Californie il y a bientôt un an. Replacé en sixième homme par Tyronn Lue depuis le début de saison, Norman Powell s’épanouit à nouveau, et son début d’année 2023 vient confirmer ses bonnes prédispositions sur la première partie de l’exercice en cours.

À 29 ans, et enfin à 100% de ses moyens, l’arrière/ailier arrive au pic de sa carrière, lui qui a désormais une bonne expérience de la NBA, avec un titre de champion acquis en 2019 aux côtés de Kawhi Leonard à Toronto, et une assez bonne connaissance de son nouvel environnement et de ses coéquipiers. Résultat des courses : il a débuté 2023 en tournant à plus de 17 points de moyenne et 40% de réussite à 3-points en plus de 5 tentatives par match.

« J’arrive à me placer là où je suis le plus efficace. Que ce soit des tirs dans les corners, des tirs à 3-points, du jeu en transition, aller au cercle. Sur le « pick-and-roll », je vais vers mon tir à mi-distance, je drive ou je pars sur un floater. Quand je sais comment la défense se comporte, je peux plus facilement aller chercher mes spots sur le terrain », a-t-il déclaré.

Sur la bonne voie

Petit à petit, sa candidature pour le trophée de meilleur « Sixth Man of the Year » prend de l’ampleur. Depuis le 7 novembre, il est le meilleur scoreur de la ligue en sortie de banc (17.7 points). Il fait également partie des quatre « non titulaires » à avoir marqué plusieurs fois 30 points. Plus récemment, il s’est distingué dans la victoire surprenante des Californiens face à Dallas, avec 27 points en 31 minutes.

Alors, Norman Powell peut-il s’imaginer succéder à Tyler Herro ? Pas encore, pour Tyronn Lue.

« On doit d’abord commencer à gagner des matchs, et ça viendra ensuite », a ainsi tempéré le coach, les Clippers affichant un bilan encore trop quelconque (23 victoires – 22 défaites) à l’heure actuelle. « Nos gars font du bon travail en jouant sur lui, en s’assurant que lorsqu’il est sur le terrain, il touche le ballon. C’est un gars qui peut pénétrer dans la raquette, aller au panier, à mi-distance, prendre des tirs en suspension, mettre des 3-points et aller sur la ligne. Il est très efficace quand il entre en jeu ».

Si les Clippers se mettent à gagner un peu plus, et que Norman Powell poursuit sur sa progression actuelle, tous les éléments seraient alors réunis. Quoi qu’il arrive, le champion NBA 2019 ne veut pas en faire une affaire personnelle. L’équipe passera toujours en premier.

« Si ça arrive, tant mieux. Mais si ce n’est pas le cas, ce n’est pas mon objectif principal. J’espère qu’à la fin, on gagnera un titre et que le trophée de sixième homme de l’année sera juste la cerise sur le gâteau », a-t-il conclu. A priori, ce sera dans l’ordre inverse, si ça arrive…

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.6 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 Total 557 23 46.8 39.4 82.8 0.4 2.3 2.6 1.5 1.9 0.8 1.2 0.3 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.