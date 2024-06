Les Lakers braquent les Pacers dans la dernière minute

Liés par les rumeurs de transfert et liés par le bilan (24-28 chacun, avant cette nuit), Pacers et Lakers se retrouvaient à Indianapolis, dans une rencontre qui marquait le retour de blessure de Tyrese Haliburton.

Fraîchement nommé All-Star pour la toute première fois, le meneur a d’ailleurs fait honneur à son nouveau statut (26 points, 12 passes), mais il a finalement dû déposer les armes devant Anthony Davis (31 points, 14 rebonds) et LeBron James (26 points, 7 rebonds, 7 passes).

Une victoire que Los Angeles est allé arracher dans la dernière minute (112-111), grâce à un « AD » décisif des deux côtés du parquet pour faire plier dans le « money time » Indiana, pourtant en tête pendant quasiment toute la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Plus que 63 pour LeBron James. Au vu de sa moyenne de points (30.1), le « King » ne devrait avoir besoin que de deux matchs pour battre le record au scoring de Kareem Abdul-Jabbar. Cela devrait donc intervenir mardi soir, à domicile contre Oklahoma City, s’il ne rate pas le déplacement de samedi soir chez les Pelicans à cause de son pied gauche douloureux.

— Tyrese Haliburton déjà en mode All-Star. Tout juste sélectionné pour le All-Star Game, le meneur des Pacers a fait le show pour son retour de blessure. À plusieurs reprises, on l’a ainsi vu envoyer des passes aveugles ou des passes dans le dos pour ses coéquipiers en contre-attaque, de manière à régaler ce Gainbridge Fieldhouse ravi de retrouver son joueur vedette. Il n’a également pas manqué de scorer quand la défense des Lakers lui laissait trop d’espace pour le faire. Juste dommage que sa reprise soit synonyme de défaite, alors que « Rese » a eu la possibilité de faire gagner les siens en toute fin de rencontre. En vain…

— Los Angeles a tenu bon. Régulièrement menés au score dans cette partie, les Lakers ont pourtant trouvé le moyen de rester dans le coup de bout en bout, pour finalement l’emporter de façon opportuniste (ou disons plutôt à l’expérience). Plombés par leur maladresse à 3-points et leur incapacité à refroidir les shooteurs des Pacers ou à défendre correctement en contre-attaque, les hommes de Darvin Ham ont longtemps paru au bord du KO. Mais Anthony Davis et LeBron James, ainsi que Dennis Schröder ou le banc par séquences, ont sorti les muscles pour attirer les fautes, briller au moment propice et rafler la mise au forceps, donc.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Davis. Pour son quatrième match de reprise post-blessure, « AD » confirme qu’il monte en puissance. Oublié de la liste des remplaçants pour le All-Star Game, il avait visiblement à coeur de passer ses nerfs sur la pauvre raquette des Pacers, incapable de ralentir l’intérieur des Lakers, vite lancé vers un carton. Présent en attaque et en défense, généralement pour garder son équipe en vie, il s’est surtout distingué dans la dernière minute, sur cette séquence où il a fait passer Los Angeles devant dans la peinture, puis renvoyé dans les cordes Tyrese Haliburton avec un contre.

✅ Aaron Nesmith et Myles Turner. L’un comme l’autre, Nesmith (24 points, record en carrière) et Turner (20 points, 13 rebonds) ont dynamité la défense des Lakers. En particulier derrière l’arc (7/12 en cumulé), puisqu’ils semblaient voir les cercles grands comme des bassines. En tout cas, avec une paire Nesmith/Turner efficace et Tyrese Haliburton à la baguette, on comprend mieux pourquoi Indiana faisait tant souffrir les défenseurs de Los Angeles, presque constamment pris à défaut par la vitesse d’exécution et les décalages des joueurs de Rick Carlisle, sur jeu placé ou en transition.

⛔ Russell Westbrook. Oui, le meneur des Lakers fait des stats (10 points, 10 passes), mais il gâche aussi beaucoup de munitions en attaque : 2/16 aux tirs, dont 0/5 à 3-points, avec aussi 4 ballons perdus en 32 minutes… En difficulté avec son shoot, pas toujours inspiré à la distribution et souvent pris à revers en défense, le « Brodie » n’est plus dans son assiette depuis une dizaine de jours et il va falloir qu’il se reprenne vite, car Los Angeles a besoin d’un apport efficace de sa part en sortie de banc.

LA SUITE

Indiana (24-29) : « back-to-back » contre Sacramento, dans la nuit de vendredi à samedi (01h00).

Los Angeles (25-28) : déplacement à New Orleans, dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).

