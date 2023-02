La paire Joel Embiid – James Harden se reprend face au Magic

Perdre deux fois de suite à domicile face à une des plus mauvaises équipes de l’Est aurait fait mauvais genre.

Deux jours après leur défaite, qui avait mis fin à une série de sept victoires, les 76ers ont réagi en s’imposant face au Magic (105-94), grâce à davantage de sérieux défensif face à Paolo Banchero et sa bande.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Gagner sans briller. Au regard du premier quart-temps, on a d’abord pensé qu’un gros « blowout » se préparait. Joel Embiid et les siens ont en effet signé un 17-0 dans les quatre dernières minutes pour s’échapper sérieusement au score (37-23). Le second quart-temps a été beaucoup moins glorieux puisqu’ils n’ont inscrit que cinq points dans les six minutes suivantes… Si bien qu’à la pause, le Magic avait encore toutes ses chances (56-53). Idem à l’entame du dernier quart-temps (82-78). Mais Philadelphie a mieux fini la partie et a profité de la maladresse généralisée d’en face pour limiter le Magic à 16 points pour finir. « Je n’ai pas trouvé qu’on ait bien joué. Mais on a assez bien joué pour gagner. On prend », a ainsi commenté Doc Rivers.

– Le Magic privé d’adresse. Flamboyant lors de sa précédente sortie, Paolo Banchero a cette fois eu beaucoup de mal à se mettre en rythme. Il n’a pas été le seul puisque Franz Wagner (1/7 de loin), Wendell Carter Jr. (0/5) ou Gary Harris (3/8), malgré une grosse entame de partie, ont tous galéré à sanctionner de loin. Résultat, un très triste 6/39 (16%) derrière l’arc, la pire performance de leur saison, quasiment rédhibitoire dans la NBA d’aujourd’hui.

– Pas de folie à venir côté 76ers. Philadelphie avait largement animé le marché des transferts la saison passée avec l’échange autour de James Harden et de Ben Simmons. Cette saison, ce devrait être plus calme, même si à une semaine de la fameuse « trade deadline », Daryl Morey pourrait être tenté de retoucher son banc. « Cette équipe est meilleure, mieux équipée pour les playoffs. Je crois qu’on est solide. On n’est pas aussi jeune. (Mais) on a moins de lacunes, toutes les équipes ont des lacunes », a commenté Doc Rivers, sans vouloir s’étendre sur les potentiels ajustements qui pourraient être faits dans les jours à venir.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden – Joel Embiid. Match sérieux pour les deux hommes. Le premier a varié entre la distribution et quelques séquences en isolation en faisant dans la propreté au niveau du tir. Plus qu’à sa gestion du ballon puisqu’il en a quand même perdu sept. Le second a fait parler sa patience puisqu’il a été pris à deux la majeure partie du temps. Il n’a par exemple pris qu’un seul tir dans le dernier quart-temps.

✅ Markelle Fultz. Après son double-double deux jours plus tôt mais avec peu d’adresse, le meneur a été l’un des rares joueurs du Magic a se montrer efficace niveau tir. Il n’a marqué qu’à proximité du cercle.

⛔ Tyrese Maxey. Deuxième sortie très moyenne pour le remplaçant qui a eu du mal à rentrer un tir.

⛔ Paolo Banchero. Soirée très compliquée niveau adresse pour le rookie (13 points à 5/18 au tir) qui manque de régularité avec son tir ces dernières semaines.

LA SUITE

76ers (33-17) : déplacement à San Antonio vendredi.

Magic (20-32) : déplacement dans le Minnesota vendredi.