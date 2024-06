Le Slam Dunk Contest, un coup de projecteur pour Trey Murphy III

Quatrième et dernier invité en début de semaine du Slam Dunk Contest, pas vraiment flashy cette année mais tourné vers la jeunesse, les qualités athlétiques et donc, espérons-le après plusieurs années franchement décevantes, le spectacle, Trey Murphy III a tenu à prévenir Shaedon Sharpe (Portland), Kenyon Martin Jr. (Houston) et Mac McClung (Philadelphie via la G-League) : « je viens pour rafler la mise. »

Shooteur réputé et surtout efficace depuis son arrivée dans la ligue (38.9% de loin sur 4.1 tentatives par matcg), contrairement à ses trois adversaires qui sont eux des voltigeurs purs, le « sophomore » des Pelicans est aussi un sacré athlète, très longiligne et sec, et donc particulièrement aérien.

« Je suis vraiment enthousiaste. Je vais faire face à de sacrés voltigeurs, je sais qu’ils auront en stock des bons dunks » poursuivait ainsi l’ailier de 22 ans. « J’ai vu par le passé ce dont ils étaient capables, donc ça me stimule à donner le meilleur de moi-même. »

Trey Murphy III can't stop dunking tonight 💪 Pelicans-Celtics is a 2 point game in Q3. 📲 https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/oiecjRZCcb — NBA (@NBA) January 12, 2023

.@treymurphy: “what do you want to see today Will?”@WillGuillory: “something lite. Between the legs” Trey: pic.twitter.com/OV4GTdM6rE — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) October 17, 2022

Et s’il est un élément déjà important de la rotation de New Orleans, avec ses 12.6 points en 29.1 minutes, Trey Murphy III n’est pas forcément très connu à l’échelle nationale. Il entend donc se servir du concours de dunks comme d’une plateforme pour plus largement se présenter, comme Zach LaVine avait pu le faire en 2016 à Toronto.

« C’est un moment toujours particulier, une soirée spéciale, au cours de laquelle tout le monde sur la planète NBA te regarde. Le public et tous ceux qui regardent s’attendent à un grand spectacle. Et ça tombe bien, je me considère comme un showman » concluait-il ainsi, en confiance. « Je vais essayer de faire plaisir au public, et puis surtout de me montrer sous mon meilleur jour. Pour cela, je vais apporter de la créativité et de la réflexion dans mes dunks. Ce ne sera pas simple, mais comme je l’ai dit, je viens pour gagner. »

Trey Murphy III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NOP 62 14 39.4 38.2 88.2 0.8 1.6 2.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.1 5.4 2022-23 NOP 79 31 48.4 40.6 90.5 0.8 2.8 3.6 1.4 2.0 1.1 0.8 0.5 14.5 2023-24 NOP 57 30 44.3 38.0 81.5 0.7 4.2 4.9 2.2 1.2 0.9 0.6 0.5 14.8 Total 198 25 45.4 39.2 86.7 0.8 2.8 3.6 1.4 1.4 0.8 0.6 0.4 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.