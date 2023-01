Les Knicks ne sont pas à vendre

Habituellement très discret dans les médias, James Dolan vient d’accorder deux interviews en quelques jours, et vendredi, sur l’antenne de WFAN, dans une séance de questions/réponses avec des auditeurs, il a notamment évoqué l’avenir de son équipe. Les Knicks ne sont plus la franchise la plus valorisée de la NBA, et beaucoup de fans aimeraient qu’ils s’en séparent. Sauf que ce n’est pas dans ses projets, et il estime d’ailleurs que c’est un bien familial.

« Je n’ai pas du tout l’intention de vendre à ce stade », a déclaré le proprio des Knicks. « Je ne vais pas prendre ma retraite de sitôt. C’est un actif contrôlé par la famille, donc quelqu’un de la famille finira par le posséder. »

Voilà qui va mettre fin à toute spéculation, et au passage, Dolan dit tout le bien qu’il pense de Leon Rose, le successeur de Phil Jackson à la tête de l’équipe. Pour lui, l’ancien agent a cette capacité à recruter les meilleurs.

« Pourquoi j’ai-je fait venir ? J’occupe ces fonctions depuis une vingtaine d’années et de mon expérience en NBA, je retiens qu’il y a des choses que vous pouvez faire comme propriétaire. Vous pouvez créer un environnement où vous donnez assez d’argent pour tout le monde puisse faire son travail. On leur donne même plus d’argent que nécessaire pour faire leur travail. Vous pouvez rester à l’écart, ce qui est généralement la meilleure solution. Puis vous finissez par choisir la personne qui va s’occuper de toute la stratégie, et appliquer ce que vous souhaitez. J’ai choisi Leon parce que je crois, après avoir observé la NBA et le jeu que nous pratiquons, que l’équipe la plus talentueuse gagne. C’est pour ça qu’on veut un gars capable de vous ramener le meilleur talent et je pense que Leon Rose est toujours le meilleur. »

Pour l’instant, les objectifs de titre restent mesurés alors que la franchise attend ça depuis 50 ans ! « Eventuellement, il y a un calendrier… mais pour l’instant, ce qu’on recherche, c’est de la progression. On veut construire une équipe qui vise le titre. On s’attend vraiment à participer aux playoffs cette année. C’est une étape. Maintenant, c’est le sport… Si Jalen Brunson et Julius Randle se blessent, ce sera sans doute difficile. »

On se demande bien pourquoi Dolas envisage le pire ?