Ventes de maillots : Stephen Curry détrône LeBron James

Comme à chaque début d’année, la NBA fait le point sur les joueurs et les équipes qui vendent le plus de maillots et de produits dérivés.

Contrairement à la saison dernière et aux trois précédentes, on constate d’ailleurs qu’il y a du changement au sommet de l’un de ces deux classements, puisque Stephen Curry est désormais le joueur qui vend le plus de maillots, devant LeBron James ! En revanche, même redevenus champions en titre, les Warriors n’ont pas réussi à détrôner les Lakers, qui continuent de dominer au niveau des ventes de produits dérivés, malgré des résultats mitigés collectivement.

Côté joueurs, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic signent deux belles percées au classement, tout comme Ja Morant, dont la popularité ne cesse de se renforcer. Pareil pour Devin Booker, qui intègre ce Top 10 que quitte Kyrie Irving. Joel Embiid et Jayson Tatum perdent, eux, quelques places, à l’inverse de LaMelo Ball qui en gagne encore, tandis que les « revenants » Damian Lillard, Anthony Davis et Zion Williamson ont vite retrouvé du succès.

Mais la vraie surprise de ce Top 15, c’est évidemment l’absence du double MVP en titre, Nikola Jokic, qui peine décidément à avoir la cote auprès du grand public…

Pour ce qui est des équipes, les Celtics et les Bucks progressent bien et grimpent dans le Top 5, dont sortent les Sixers, mais qu’occupent toujours les Bulls. Les Nets chutent également, alors que les Mavericks se hissent à la septième place, devant les Suns et les Knicks.

Malgré Ja Morant, les Grizzlies n’apparaissent donc pas dans ce classement. Pareil pour les Nuggets de Nikola Jokic, pourtant leaders à l’Ouest devant… Memphis, justement.

TOP 15 JOUEURS

1. Stephen Curry (+2)

2. LeBron James (-1)

3. Giannis Antetokounmpo (+4)

4. Luka Doncic (+4)

5. Kevin Durant (-1)

6. Ja Morant (+3)

7. Jayson Tatum (-2)

8. Devin Booker (+5)

9. Joel Embiid (-3)

10. Damian Lillard (entrée)

11. Trae Young (=)

12. LaMelo Ball (+2)

13. Anthony Davis (entrée)

14. Zion Williamson (entrée)

15. Kyrie Irving (-5)

TOP 10 ÉQUIPES

1. Lakers (=)

2. Warriors (+1)

3. Celtics (+3)

4. Bucks (+3)

5. Bulls (-1)

6. Sixers (-4)

7. Mavericks (entrée)

8. Nets (-3)

9. Suns (-1)

10. Knicks (-1)