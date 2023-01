La Slovénie de Luka Doncic, Team USA et l’Espagne réunies pour un tournoi amical

L’information doit encore être confirmée officiellement, sans doute ce mercredi, mais clairement, elle donne envie. D’après La Opinión de Málaga, la fédération espagnole de basket va fêter ses 100 ans avec un tournoi estival à Malaga.

Les invités ? Rien de moins que la Slovénie de Luka Doncic, Team USA et l’Espagne évidemment ! Soit les deux derniers champions d’Europe, le champion du monde en titre et les champions olympiques depuis 2008.

Les trois sélections joueront les 11, 12 et 13 août, dans ce qui constituera donc une belle préparation à la Coupe du monde, qui commencera deux semaines plus tard, le 25 août en Asie (au Japon, aux Philippines et en Indonésie).