Première expulsion en carrière pour Brook Lopez

Lorsque Jrue Holiday est parvenu à se faufiler jusqu’au cercle, personne n’avait encore réalisé ce qu’il se passait au bord du terrain. Brook Lopez et Gary Trent Jr. sont restés agrippés pendant plusieurs secondes avant que les choses s’enveniment un peu plus, avec l’arrivée d’autres protagonistes pour les séparer.

Dans le cœur de l’action, au milieu de ce quatrième quart-temps entre Bucks et Raptors, le pivot des Bucks a retiré le bandeau du joueur adverse ! Ce geste lui a valu une première faute technique, mais il a reçu la même sanction pour avoir poussé OG Anunoby venu défendre son coéquipier.

Alors que des techniques étaient également distribuées à OG Anunoby et à l’assistant de Nick Nurse, Jamaal Magloire, Brook Lopez, réputé être l’un des joueurs les moins bouillants de la ligue, filait au vestiaire après cette première expulsion en carrière.

« Je ne peux pas m’attendre à ce que les arbitres fassent correctement les choses, s’ils ne le font pas pendant le match, pourquoi le feraient-ils en revoyant les images ? C’est comme ça. Je fais des erreurs, vous faites des erreurs. […] Ils ont fait des erreurs ce soir. Ils sont humains, ils sont faillibles, même avec l’aide du ralenti, ils ont toujours du mal, donc c’est cool », réagit le pivot, après la rencontre, avec une bonne dose d’ironie.

Auteur de 19 points (7/12) avant sa sortie, l’intérieur poursuit en expliquant avoir suivi la fin du match, remporté par son équipe, depuis le vestiaire. « C’était sympa, le basket est vraiment un jeu sympa », lâche-t-il avant que Joe Ingles ne vienne l’interrompre pour lui demander comment le bandeau de Gary Trent Jr. avait fini sur le parquet.

« Ça me rendait tellement fou que je devais faire quelque chose. […] Le bandeau me parlait », continue d’ironiser le pivot, avant d’aller un peu plus loin dans le farfelu estimant avoir bénéficié d’une… « carte sortie de prison ». « J’étais une bonne personne là-bas, vraiment quelqu’un de bien. Apparemment, Steve Trent (sic), quel que soit le nom du gars, voulait me retenir. Il voulait me retenir, c’est dire à quel point j’étais quelqu’un de bien. »