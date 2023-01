Bucks – Raptors : Jrue Holiday taille patron

À ceux qui se demandaient si les Bucks pouvaient gagner des matches sans Khris Middleton, ni Giannis Antetokounmpo, la réponse est « oui » ! Après deux revers à Miami, Milwaukee enchaîne avec un deuxième succès de rang sans ses meilleurs attaquants, et cette fois, c’est face aux Raptors (130-122) qui restaient sur quatre victoires en cinq matches, dont une à New York la veille.

Les Bucks peuvent remercier à nouveau Jrue Holiday qui signe son meilleur match de la saison avec 37 points, mais aussi les shooteurs extérieurs puisqu’ils terminent à 19 sur 39 à 3-points ! C’est d’ailleurs grâce à cette adresse lointaine de Jrue Holiday, mais aussi Joe Ingles, que Milwaukee avait pris le meilleur départ : 44-34 après douze minutes. A Toronto aussi, il y a quelques shooteurs, et Fred VanVleet et Gary Trent Jr. vont inverser la tendance pour signer un 2e quart-temps quasi parfait pour mener 74-67 à la pause.

Au retour des vestiaires, Brook Lopez sort le grand jeu, et Grayson Allen se met à planter de loin. Les deux joueurs se relaient à coups de 3-points, et Milwaukee repasse devant (105-97) pour attaquer le dernier quart-temps. Sauf que Gary Trent Jr. est dans un grand soir, et il combine dunk et 3-points pour ramener les Raptors à un point. Derrière, c’est OG Anunoby qui s’y met, et Toronto est en embuscade (111-110). C’est là que survient l’incident de la soirée avec un accrochage entre Lopez et Trent. Le premier est expulsé, et les arbitres distribuent les techniques.

Fred VanVleet profite de la sortie de Boork Lopez pour attaquer le cercle, mais les shooteurs des Bucks ont toujours la main chaude. Pat Connaughton, Allen et encore Holiday font mouche de loin, et les Bucks prennent sept points d’avance à deux minutes de la fin. La suite, c’est un festival défensif avec des contres de Joe Ingles et Holiday pour laisser les Raptors deux minutes sans le moindre point. Victoire finale des Bucks 130-122 pour rester les dauphins des Celtics à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expulsion de Brook Lopez. Scène cocasse avec ce « slow » entre Brook Lopez et Gary Trent Jr. Le pivot des Bucks lui enlève son bandeau, et ensuite, c’est l’escalade. Les arbitres ont estimé que Lopez avait enlevé le bandeau puis repoussé OG Anunoby. Résultat : deux techniques, et donc une expulsion. C’est sa première en carrière.

– L’adresse aux lancers-francs. Même si les Bucks étaient très adroits, les Raptors avaient les moyens de s’imposer. Ils se tirent une balle dans le pied avec 10 lancers-francs ratés, et un très moyen 63% derrière la ligne. Pascal Siakam et Scottie Barnes en ratent 8 à deux deux.

TOPS/FLOPS

✅Jrue Holiday. Comme face aux Pacers, Jrue Holiday a été remarquable de bout en bout, et on retiendra même son « money time » pour son step-back à 3-points puis sa défense sur Fred VanVleet. Avec 37 points, il signe sa meilleure perf’ de la saison.

✅Grayson Allen. Chacun de ses 3-points était comme une bouffée d’oxygène pour l’équipe. Son agressivité est précieuse, et lui aussi est capable d’élever son niveau de jeu.

✅Joe Ingles. Dès le premier quart-temps, on a senti que c’était un bon soir. Adroit de loin, il rassure par sa justesse. Comme Holiday, il réussit un contre décisif dans le « money time ».

✅Fred VanVleet. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit tant c’est un vrai moteur sur un terrain. C’est lui, dans le 2e quart-temps, qui réveille ses coéquipiers.

⛔OG Anunoby. Un match sans pour l’ailier à tout faire des Raptors. Son 2 sur 13 aux tirs fait mal…

LA SUITE

Milwaukee (29-16) : une pause jusqu’à samedi avec un déplacement à Cleveland.

Toronto (20-25) : déplacement à Minnesota jeudi.