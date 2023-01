Keldon Johnson et les Spurs font chuter l’équipe B des Nets

On peut compter sur les Spurs de Gregg Popovich pour jouer chaque match à fond, peu importe le contexte. Pour une fois, celui de cette nuit leur était favorable puisque Kyrie Irving a rejoint Kevin Durant sur la liste des blessés pour une douleur au mollet. Avec application, sérieux et un Keldon Johnson en mission sur la fin de partie, San Antonio a ainsi été récompensé en renouant avec la victoire.

Il a fallu un peu de temps aux Nets, privés de Kyrie Irving et Kevin Durant, afin de trouver la bonne carburation. Le temps pour les Spurs de prendre un départ canon sous l’impulsion de Jeremy Sochan et Jakob Poeltl (23-9).

TJ Warren a enfilé six points de suite pour relancer les siens à l’issue du premier acte (27-15) et Brooklyn a repris du poil de la bête. C’est ensuite un 14-3 qui a relancé les New-Yorkais, avec Ben Simmons au dunk et Edmond Sumner pour accompagner TJ Warren au scoring (31-34).

Après l’altercation entre Jeremy Sochan et Markieff Morris, c’est encore Brooklyn qui a repris le meilleur avec un 11-2 largement alimenté par Cam Thomas (44-49), même si les deux équipes ont terminé la première mi-temps dos à dos après un 3-points de Josh Richardson et deux lancers de Tre Jones (51-51).

La bataille est restée rude et équilibrée après le repos, même si la balance a penché en faveur des Spurs en fin de troisième quart-temps, notamment grâce aux efforts répétés de Keldon Johnson, auteur de 12 points dans la période (76-68)

Restait à savoir si les Texans allaient tenir jusqu’au bout alors que le trio Curry-Thomas-Claxton a rapidement ramené les Nets à -4 (82-78). Eh bien oui ! Si les Nets y ont cru pendant longtemps, notamment grâce à Seth Curry et un 3-points de Royce O’Neale, c’est bien Keldon Johnson qui a poursuivi sur sa lancée. L’arrière a placé deux gros dunks agrémentés de deux paniers à 3-points pour forcer la décision (102-94). Suffisant pour l’emporter 106-98 malgré un peu de panique sur la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Du grabuge entre Jeremy Sochan et Markieff Morris. Alors que les deux joueurs se replaçaient en se chambrant après un panier de Jeremy Sochan, Markieff Morris a placé un écran pour le moins appuyé sur le torse du rookie des Spurs. Ce dernier l’a alors attrapé pour qu’il l’accompagne dans sa chute. L’échauffourée qui a suivi a vite été calmée par Zach Collins et Stanley Johnson.

Jeremy Sochan a hérité d’une Flagrant 1, Markieff Morris une technique en plus de sa faute personnelle. Tout est vite rentré dans l’ordre ensuite, même si sur la première possession des Spurs qui a suivi, Jeremy Sochan a obtenu un 2+1 en poussant Markieff Morris à la faute, occasionnant une petite séance de chambrage supplémentaire.

Markieff Morris and Jeremy Sochan getting chippy during Spurs-Nets game 🍿 pic.twitter.com/4Qjf91hoXM — Bleacher Report (@BleacherReport) January 18, 2023

– Aux bons souvenirs… de Kevin Willis ! L’ancien pivot a été mis à l’honneur lors du temps mort du premier quart-temps avec un clip vidéo et un hommage de l’AT&T Center lorsqu’il est apparu sur les écrans de la salle. L’occasion pour lui de rappeler que ses deux années à San Antonio avaient fait partie de ses meilleurs souvenirs puisqu’il y a notamment décroché son seul titre de champion NBA, en 2003. Pour rappel, Kevin Willis fait partie des joueurs avec la plus longue carrière en NBA (21 ans). Il figure en bonne compagnie dans le top 5, derrière Vince Carter et aux côtés de Robert Parish, Kevin Garnett et Dirk Nowitzki.

TOPS/FLOPS

✅ Keldon Johnson. Son meilleur match offensif de la saison, une fin de partie époustouflante qui a commencé dès la fin du troisième quart-temps avec 10 points de suite avant d’enchaîner les paniers « clutch » dans le final pour repousser les avances des Nets.

✅⛔️ Jeremy Sochan. Le rookie a très bien débuté la partie, et il est sorti renforcé de son accrochage avec Markieff Morris puisqu’il l’a poussé à la faute sur la première action qui a suivi. Malheureusement, derrière ses 16 points inscrits en 12 minutes pour débuter sa première mi-temps, il n’y a plus rien eu ou presque. Sur la bonne voie, mais le chemin sera encore long.

⛔️La maladresse des Nets. Il n’a pas manqué grand-chose pour que Brooklyn parvienne à nouveau à inverser la tendance sur la fin, mais finir un match à 3/23 à 3-points dans la NBA d’aujourd’hui, c’est se tirer une balle dans le pied. Si Seth Curry a mené la fronde sur la fin, il s’est aussi distingué par sa maladresse de loin, à 1/7. L’autre sniper attitré, Joe Harris, a rendu 0/3 tandis que Cam Thomas a fini à 0/4.

LA SUITE

San Antonio (14-31) : les Spurs vont se préparer pour la réception des Clippers ce vendredi (02h00).

Brooklyn (27-16) : les Nets poursuivent leur road-trip à l’Ouest avec un déplacement à Phoenix, ce jeudi (04h00).