Le MVP de la nuit | Jayson Tatum a retenu la leçon de Jamal Crawford

Ce n’est pas tous les jours qu’on entend des chants de « MVP, MVP » descendre des tribunes pour saluer la performance d’un joueur adverse ! C’est aussi un bon marqueur pour juger de ladite prestation, et celle de Jayson Tatum hier sur le parquet des Hornets les méritait largement.

Auteur de 51 points à 15/23 au tir, 7/12 à 3-points, 14/14 aux lancer-francs, 9 rebonds et 5 passes décisives en 40 minutes, l’ailier All-Star a guidé son équipe jusqu’à la victoire (118-130), se rappelant visiblement aux bons souvenirs de son année 2016/17 à Duke, qui faisait presque de lui le régional de l’étape.

« J’ai entendu les chants, et le fait d’être en Caroline du Nord me donne un sentiment plus spécial, après avoir étudié à deux heures d’ici. Quand je viens ici, j’ai l’impression d’être un peu de retour à la maison », a ainsi déclaré le MVP de la soirée.

Pour les livres d’histoire

Son coup de chaud était finalement nécessaire puisque même si Charlotte squatte la dernière place de la conférence Est, la rencontre a mis du temps à se décanter. À quatre minutes de la fin, les Hornets étaient toujours bien accrochés au score, à -5 (110-115) et ses quatre lancers de suite ont été précieux pour tirer Boston d’affaire.

« Il me fait passer pour un meilleur entraîneur », a plaisanté Joe Mazzulla. « Il ne s’est pas contenté de tirs faciles. Il a mis des « catch-and-shoot », des paniers en sortie de dribble, des lay-up. À côté de ça, il y a l’humilité de notre équipe qui a vraiment travaillé avec lui pour qu’il obtienne ces 51 points ».

Alors que le match était déjà la poche pour les C’s, Jayson Tatum s’est offert un dernier baroud d’honneur sur les deux dernières minutes en claquant un premier, un deuxième puis un troisième panier à 3-points ! L’objectif ? Exécuter le conseil de Jamal Crawford qui l’avait épinglé un peu plus tôt dans la saison, lorsque JT s’était arrêté à 49 points face au Heat, refusant de prendre le dernier tir.

« Jamal m’avait envoyé un texto après le match : ‘Si tu es si proche des 50 points, personne ne se souviendra de la date et du score, ils diront juste si tu as inscrit 50 points ou pas.’ C’est ce qui me trottait dans la tête : Jamal qui me disait : ‘Si tu es proche des 50 points, fonce’ ».

À 48 points lors de l’avant-dernière possession du match, il s’est remémoré son conseil à temps afin d’inscrire un dernier 3-points et atteindre la barre symbolique des 50 points pour la cinquième fois de sa carrière.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.