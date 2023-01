Anderson Varejao revient chez les Cavaliers

Passé par Cleveland entre 2004 et 2016 puis en mai 2021, pour un total de quasiment 600 matchs, Anderson Varejao revient dans l’Ohio. À désormais 40 ans, il vient ainsi d’être nommé « Player Development Consultant » et « Global Ambassador » de son équipe de coeur.

En clair, cela signifie que le Brésilien intègre la cellule de formation des Cavaliers et qu’il épaulera les jeunes joueurs de l’effectif, en plus d’être l’un des principaux ambassadeurs de la franchise à l’international (et notamment en Amérique du Sud).

« Je suis ravi et honoré de faire une nouvelle fois partie de cette famille », a réagi l’ancien intérieur, présent en NBA pendant 14 ans. « C’est une opportunité unique pour moi de commencer un nouveau chapitre de ma vie, avec une équipe que j’adore et dans une ville que j’adore. Je suis enchanté à l’idée de revenir là où tout a démarré pour moi et de contribuer à faire grandir ce sport dans des secteurs qui occupent une place significative dans mon coeur. »

« [Anderson] incarne tout ce que la ville de Cleveland représente », a déclaré de son côté Koby Altman, son nouveau président. « Nous ne pourrions donc pas être plus excités à l’idée de ramener son expérience, son leadership et son caractère au sein de notre famille. Son éthique de travail, contagieuse, et son engagement auprès de notre communauté lui ont valu d’obtenir cette place qui lui revient de droit dans cette organisation et dans tout le nord-est de l’Ohio. Son influence à l’international bénéficiera à notre rayonnement à l’échelle mondiale. »

Membre de la All-Defensive Second Team (2010) au plus fort de sa carrière, Anderson Varejao affiche 7.5 points et 7.5 rebonds de moyenne sous les couleurs des Cavs, où il a été l’un des partenaires privilégiés de LeBron James sur le parquet.