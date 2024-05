Nerlens Noel, le premier mentor de Joel Embiid

Ils étaient le duo intérieur du futur au sein du fameux « Process » des Sixers lancé par le GM/savant fou, Sam Hinkie. Hier soir, ils étaient l’un face à l’autre dans la peinture du Wells Fargo Center.

Nerlens Noel est désormais un vétéran qui pige à droite à gauche (Oklahoma City et New York dernièrement), un pivot défenseur qui sort du banc des Pistons, revenu dans la rotation après la blessure de Marvin Bagley. Face à lui, son ancien « rookie » à Philly, un certain Joel Embiid, candidat légitime au titre de MVP depuis plusieurs saisons.

Les Sixers ont en tout cas facilement dominé la jeune troupe de Dwane Casey. Et dans leur duel fraternel, Joel Embiid (36 points, 11 rebonds, 2 contres) a facilement pris le dessus sur Nerlens Noel (5 points, 5 rebonds, 3 contres). Mais sans rancune pour ce dernier.

« Chacun a son propre chemin. J’ai suivi mon propre parcours », relativise ainsi Nerlens Noel dans le Philly Inquirer. « Je suis toujours content du succès qui arrive [aux Sixers], je suis même fier de ce que Sam Hinkie a pu commencer à faire. Il ne reçoit pas suffisamment de crédit pour ça. Philadelphie est comme une deuxième maison pour moi. J’ai beaucoup de bons souvenirs ici, beaucoup d’amis, Joel notamment. »

Opposition de styles

Drafté en premier choix en 2014 mais démarrant sa carrière seulement en 2016, Joel Embiid a côtoyé Nerlens Noel durant deux saisons et demi (mais seulement 13 matchs). Durant lesquelles l’ancien pivot de Kentucky assurait l’intérim dans le cinq majeur, préparait son homologue passé par Kansas au monde professionnel en parallèle.

« Quand il est arrivé, je l’ai aidé à apprendre les ficelles du métier durant son année rookie, comme j’avais un ou deux ans d’avance sur lui (mais qu’il est en fait plus jeune de quelques semaines…) J’en tire beaucoup de fierté car j’ai pu participer à construire les fondamentaux de son jeu actuel. C’est un grand joueur, un futur Hall of Famer. Mais j’ai encore beaucoup de bons amis dans le coaching staff et les bureaux aussi. »

Évidemment dans deux styles différents, Nerlens Noel et Joel Embiid se sont gentiment massé les côtes durant une bonne vingtaine de minutes cette semaine. De quoi renouer avec quelques souvenirs enfouis.

« C’était sympa, c’est mon gars », répond ainsi Joel Embiid, qui ne résiste pas à titiller son ancien camarade. « On a évidemment passé beaucoup de bonnes années ensemble, c’était bien de pouvoir jouer contre lui. Il m’a contré plusieurs fois avec sa longueur de bras. Donc, ça m’a un peu énervé parce que c’est tout ce qu’il sait faire défensivement… Non, mais sérieusement, je pense qu’il mérite d’avoir plus de minutes à chaque match. »

Nerlens Noel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHL 75 31 46.2 0.0 60.9 2.5 5.7 8.2 1.7 2.8 1.8 2.0 1.9 9.9 2015-16 PHL 67 29 52.1 50.0 59.0 2.3 5.8 8.1 1.8 2.9 1.8 2.4 1.5 11.2 2016-17 * All Teams 51 21 59.5 0.0 69.4 1.8 3.9 5.8 1.0 2.5 1.3 1.0 1.0 8.7 2016-17 * PHL 29 20 61.1 0.0 68.3 1.6 3.4 5.0 1.0 2.5 1.5 1.0 0.9 8.9 2016-17 * DAL 22 22 57.5 0.0 70.8 2.1 4.7 6.8 0.9 2.5 1.0 1.0 1.1 8.6 2017-18 DAL 30 16 52.4 0.0 75.0 1.6 4.0 5.6 0.7 2.0 1.0 0.9 0.7 4.4 2018-19 OKC 77 14 58.7 0.0 68.4 1.7 2.6 4.2 0.6 2.2 0.9 0.6 1.3 4.9 2019-20 OKC 61 19 68.4 33.3 75.5 1.5 3.4 4.9 0.9 2.7 1.0 1.1 1.5 7.4 2020-21 NYK 64 24 61.4 0.0 71.4 2.2 4.2 6.4 0.7 2.8 1.1 1.0 2.2 5.1 2021-22 NYK 25 23 53.3 0.0 70.0 1.9 3.7 5.6 0.9 2.7 1.2 0.8 1.2 3.4 2022-23 DET 3 17 30.0 0.0 100.0 0.7 3.7 4.3 1.0 1.7 0.7 1.0 0.3 2.7 Total 453 22 54.8 15.4 65.6 2.0 4.2 6.2 1.1 2.6 1.3 1.3 1.5 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.