Les Grizzlies font craquer les Kings dans le dernier quart-temps

Pour le tout premier match de l’histoire de Memphis un 1er janvier, Grizzlies et Kings nous ont offert un match disputé de bout en bout. Mais, à la fin, c’est bien Memphis qui gagne (118-108) derrière 35 points, 8 rebonds et 5 passes de Ja Morant et un énorme double-double de Steven Adams à 11 points et 23 rebonds (record en carrière égalé).

Dos à dos après deux rencontres, avec une victoire chacune cette saison, les deux équipes ont longtemps été au coude à coude sur ce match, avec pas moins de neuf changements de leader et sept égalités en première mi-temps.

Memphis a pu compter sur Ja Morant et Tyus Jones pour lancer les premières banderilles en première mi-temps, le premier frappant pour 13 points dès le premier quart, quand le second va sortir de sa boîte pour garder la même dynamique avec 13 points en 10 minutes en deuxième. Mais Malik Monk en sortie de banc, et le duo Sabonis – Fox permettaient aux Kings de rester à hauteur.

Un 10-3 va faire la différence en début de dernier quart (de 91-87 à 101-90 en faveur des locaux), permettant à Memphis d’enchaîner un troisième succès de rang quand les Kings voient leur courte série de deux victoires de rang (à chaque fois sur un point d’écart) s’arrêter rapidement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Memphis fait la différence en dernier quart. A +4 seulement au début du dernier quart, Memphis a dû s’employer pour se défaire des Kings. Et ça a commencé par un 3-points en tête de raquette de Jaren Jackson Jr. De 93-90, Memphis va passer à 101-90, de quoi voir venir. Avec 9 points en dernier quart, Ja Morant va enfoncer les derniers clous dans le cercueil des Kings sur deux actions consécutives en « pick & roll » sur le côté droit avant que Dillon Brooks (en grosse pression défensive sur Fox) ne sanctionne à son tour sur la ligne des lancers.

— Les Grizzlies dominent la peinture. Dans un match très tenu, les Grizzlies ont réussi à s’en sortir en insistant dans la peinture. Dans la catégorie « points dans la peinture », Memphis a effectivement fait le ménage en s’imposant 64-44 face à Sacramento. Si Domantas Sabonis a réussi à s’en sortir avec 18 points et 14 rebonds, ses coéquipiers ont eux eu plus de mal à s’approcher du cercle face à la montagne Adams et ses 23 rebonds, voire Jaren Jackson Jr. (14 points, 7 rebonds, 3 contres). Comme un symbole, Adams va donner +13 à son équipe à 7 minutes de la fin en allant récupérer son propre rebond offensif avant de l’enfourner violemment dans le cercle au dunk !

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Avec 35 points, 8 rebonds et 5 passes cette nuit, et ce à un très bon pourcentage (13/23 aux tirs), Ja Morant a réussi un quatrième match à 30 points ou plus sur ses cinq dernières sorties. C’est dire le niveau d’excellence atteint par le meneur All-Star des Grizzlies qui a su appuyer sur l’accélérateur en fin de match.

✅ Steven Adams. Parmi les meilleurs rebondeurs de la Ligue (en 7e position à plus de 10), Steven Adams est en grande forme sous les panneaux en ce moment ! Déjà à 21 prises face aux Pélicans l’autre soir, il a fait encore mieux hier avec 23 rebonds, soit tout simplement son record en carrière égalé. Monstrueux au rebond offensif avec 13 prises (dont 6 dans le seul 4e quart), Steven Adams a pesé lourd face aux Kings.

✅ Tyus Jones. Le meneur remplaçant des Grizzlies ne fait pas de vagues mais à 10 points, 5 passes de moyenne, c’est un élément essentiel de son équipe. Comme hier soir en réussissant réussi un match très propre, à 18 points, 8 passes et 6 rebonds… sans la moindre balle perdue, et ce à 5/7 à 3-points ! C’est en 2e quart qu’il a explosé, avec 13 points en 10 minutes dont 4/5 derrière l’arc.

⛔ Le trident Barnes – Murray – Huerter. Les titulaires de Sacramento en général n’ont pas été au niveau espéré pour aller battre Memphis à Memphis mais, plus particulièrement encore, les extérieurs du cinq majeur ont failli. À eux trois, Harrison Barnes (4/12), Keegan Murray (4/12) et Kevin Huerter (4/10) ont cumulé un 12/34 aux tirs qui a plombé leur équipe, incapable de s’approcher du cercle en attaque.

LA SUITE

Memphis (22-13) : déplacement à Charlotte mercredi.

Sacramento (19-15) : suite du « road trip » à Salt Lake City mardi.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.