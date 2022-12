Programme du soir | Basket USA vous souhaite une belle et heureuse année 2023 !

Cette année encore, la NBA ne fait pas relâche pour le réveillon du 31, et la soirée débute à 21h00 avec les Pacers qui reçoivent les Clippers, et c’est à suivre sur BeIN Sports 1. Au total, neuf matches avec à 1h00, les Nets en visite à Charlotte (BeIN Sports Max 4) pour viser une 11e victoire de rang.

La plus belle affiche de la soirée, c’est ce rendez-vous entre les Grizzlies et les Pelicans avec deux des meilleurs joueurs de la nouvelle génération, Ja Morant et Zion Williamson. A distance, les Nuggets peuvent récupérer la 1ere place si les Pelicans s’inclinent.

Pour notre part, on espère que l’année à venir sera marquée du sceau de la paix un peu partout sur la planète, et on vous souhaite le meilleur pour vous et vos proches pour 2023.

Encore meilleurs vœux à tous et à toutes !