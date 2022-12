Gregg Popovich promet de maintenir Luka Doncic sous les… 50 points

Comme les Mavericks restent sur cinq victoires de suite, Luka Doncic a de grandes chances de conserver son trophée de Player Of The Week. Vendredi dernier, il plantait 50 points aux Rockets, puis mardi, il réalisait l’exploit de compiler 60 points, 21 rebonds et 10 passes ! De quoi effrayer les Spurs qu’il n’a pas encore affrontés cette saison.

« Luka est un super joueur et il va mettre ses tirs. On va juste essayer de le contenir du mieux possible » explique Keldon Johnson, le nouveau leader des Spurs. « Je n’enlève rien à son talent… Il aligne des stats énormes. Quand il entre sur le terrain, il ne pense qu’à ça ! On va se tirer la bourre l’un à l’autre. »

Johnson pourra compter sur ses coéquipiers pour limiter l’impact de Doncic, et Gregg Popovich ose une promesse : « On va maintenir Luka sous les 50 points. Vous pouvez me citer ! ».