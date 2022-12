Auteur de son meilleur match de la saison, Zach LaVine se sent bien

LeBron James (47 points), Giannis Antetokounmpo (43 points, 20 rebonds), CJ McCollum (42 points, 11 paniers à 3-pts). Tous ont brillé vendredi soir. Il faut ajouter à cette liste Zach LaVine, qui a inscrit 43 points à 15/20 au shoot face aux Pistons.

C’est son record de saison et sans doute son meilleur match de l’exercice 2022/2023. En plus d’être la confirmation de ses bonnes sensations des dernières semaines.

« Regardez mes 10 ou 15 derniers matches. Je me sens bien », commente l’arrière pour ESPN. « Je fais mon possible pour jouer chaque jour. Je me repose, je récupère et en ce moment, je me sens plutôt bien. »

Si on suit la consigne de l’ancien de Minnesota, on remarque qu’en décembre, en 14 matches joués, LaVine tourne à 25.2 points de moyenne, avec de bons pourcentages : 53 % de réussite au shoot et 43 % à 3-pts.

Face aux Pistons, avec 18 points en premier quart-temps, et un superbe alley-oop pour le conclure, LaVine a rapidement mis sa patte sur la rencontre. « C’est le Zach qu’on connaît tous », explique DeMar DeRozan. « Il était dedans dès le début. Il a donné le ton. Il est resté agressif, a marqué ses tirs, attaqué le panier. »

Même en fin de match, avant son panier à mi-distance, il avait inscrit trois paniers près du cercle, en débordant les défenseurs de Detroit. Il a terminé cette victoire de Chicago avec 10 points dans le dernier quart-temps.

« Je lui rends hommage car il est resté impliqué, il a continué de travailler », déclare Billy Donovan. « Pour un attaquant de son niveau, il a mal commencé la saison offensivement. Il essayait d’être lui-même. Il a beaucoup bossé pour rester dans la course. »