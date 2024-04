Le MVP de la nuit | LeBron le magnifique !

A une passe près, LeBron James s’offrait le plus beau des cadeaux d’anniversaire. Le soir de ses 38 ans, le quadruple MVP et quadruple champion NBA signe l’un de ses meilleurs matches sous les couleurs des Lakers avec 47 points, 10 rebonds et 9 passes ! Surtout, sa performance permet aux Lakers de s’imposer à Atlanta (130-121). Avant le match, il avait prévenu Dennis Schroder qu’il passerait la barre des 40 points.

« J’ai inscrit 30 points et ça ne marchait pas… J’ai essayé d’atteindre les 40 points. C’est mathématique » ironise LeBron en conférence de presse, fier de réaliser pareil exploit sous les yeux de sa maman et de son épouse. « Elles étaient là avant même que j’entame cette 20e saison. Elles sont mes pierres angulaires pour tout ce que je fais. C’était très cool de les avoir au premier rang, pour mon anniversaire et les fêtes de fin d’année. »

Si LeBron loupe le triple-double pour une petite passe, on retiendra tout de même qu’il s’est démultiplié pour permettre aux Lakers leur plus beau « comeback » de la saison. Menés de 15 points, les Lakers ont grignoté leur retard pour passer devant. Et quand Aaron Holiday, à 3-points, a redonné l’avantage aux Hawks au début du 4e quart-temps, c’est LeBron qui lui a répondu à 3-points. Les Lakers garderont alors les commandes jusqu’au bout avec 16 points de LeBron dans le seul 4e quart-temps.

L’enthousiasme d’un gamin

« Ce mec n’est rien de moins que phénoménal et incroyable » résume Darvin Ham. « Mais c’est quelque chose à laquelle je m’attends… Ce que je veux dire, c’est que je ne suis pas époustouflé. C’est simplement que j’attends ça de lui ».

Il y a quelques jours, LeBron avait élevé la voix sur le niveau de son équipe, et il avait rappelé qu’il était là pour gagner le titre.

« Je ne crois pas que quiconque l’ait pris comme une attaque » assure le coach des Lakers. « Je pense plutôt qu’ils se sont dit qu’il avait raison, et qu’il fallait tirer tous dans la même direction et se donner à fond. »

A 38 ans, LeBron semble inoxydable et c’est lui qui le dit. « Je me sens mieux qu’à 18 ans. Je ne savais pas ce que j’allais devenir à 18 ans… Mais je savais juste que si je continuais à travailler et si je restais fidèle au sport, je pourrais devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire. J’y ai toujours cru ».

De quoi s’offrir la jeunesse éternelle : « Il y a des moments, lorsque je suis sur le terrain, où je me sens à nouveau comme un gamin. C’est clair. »

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.7 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.4 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 1.0 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.3 1.7 1.7 3.0 1.2 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.6 1.9 3.4 0.8 27.2 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.3 1.5 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.7 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 Total 1492 38 50.6 34.8 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.