Un anniversaire royal pour LeBron James : 47 points et la victoire à Atlanta !

Comme le (très) grand joueur qu’il est, LeBron James s’est offert le plus beau des cadeaux d’anniversaire. Dans la belle victoire des Lakers à Atlanta (130-121), et devant un public étonnamment acquis à sa cause, le « King » a ainsi compilé la bagatelle de 47 points, 10 rebonds et 9 passes décisives (en 40 minutes) !!!

Immense dans cette partie, l’homme aux désormais 38 printemps s’est comporté en patron quand il le fallait. Gardant d’abord en vie Los Angeles dans le second quart-temps (16 points), quand il y avait une dizaine de points de retard, avant de permettre à son équipe de grignoter peu à peu son retard dans le troisième quart-temps (13 points), puis de l’installer pour de bon aux commandes dans le dernier quart-temps (16 points).

Malgré ses 29 points et 8 passes décisives, Trae Young n’a donc pu que s’incliner avec ses Hawks devant le chef d’oeuvre de LeBron James, carrément acclamé par des « MVP ! MVP ! MVP ! ». Même constat pour Dejounte Murray, auteur de 20 points, 7 rebonds et 9 passes décisives.

Par conséquent, l’année 2022 se termine sur une bonne note pour les « Purple & Gold », tandis que les joueurs de Nate McMillan perdent pour la troisième fois d’affilée et s’en iront réveillonner avec des doutes en tête.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— LeBron James dans sa galaxie. Le jour de ses 38 ans, le quadruple MVP a montré à tout le monde qu’il en avait encore pas mal sous le capot. Au bord d’un triple-double XXL, il n’a cessé de détruire la défense des Hawks, sans gâcher au shoot : 18/27 aux tirs, 4/6 à 3-pts et 7/9 aux lancers. Le pire, c’est qu’il avait pourtant démarré timidement cette rencontre (2 points à 1/5 aux tirs après douze minutes). Mais dans les trois quarts-temps suivants, personne ne pouvait arrêter l’ailier des Lakers, qui devient le quatrième joueur de 38 ans à inscrire 45+ points dans un match, après Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan et Jamal Crawford.

— Los Angeles a fait la différence après la pause. Habitués à perdre pied dans le troisième quart-temps cette saison, les Lakers ont pour une fois construit leur succès dans cette période. Intenables offensivement (36 points) et dominateurs dans la peinture, ils se sont évidemment appuyés sur LeBron James pour revenir au score, alors que l’énergique Wenyen Gabriel faisait aussi sa part du travail à l’intérieur, en sortie de banc. Dans le dernier acte, l’attaque a continué de fonctionner (32 points) et le « King », avec Thomas Bryant, s’est chargé de plier l’affaire en agressant toujours la raquette et en sanctionnant de loin, au besoin.

TOPS/FLOPS

✅ Thomas Bryant. Derrière l’exceptionnel LeBron James, c’est le pivot des Lakers qui a joué les lieutenants de luxe cette nuit. Avec son gros double-double (19 points et 17 rebonds), il a ainsi été une seconde option offensive très solide pour les « Purple and Gold » durant toute la soirée. Régulier, Bryant n’a pas connu de baisse de régime en attaque, profitant à plusieurs reprises des caviars de Russell Westbrook et « LBJ » pour marquer près du cercle. En défense, si l’intimidation n’est toujours pas son fort, il a au moins réussi à sécuriser la peinture, permettant à son équipe de gagner la bataille du rebond. À reproduire.

✅ Onyeka Okongwu. Plutôt que Trae Young ou Dejounte Murray, on a préféré retenir la prestation du pivot des Hawks (17 points, 8 rebonds et 3 contres), qui continue d’assurer convenablement l’intérim et de prendre de l’épaisseur, sans Clint Capela. Si les jeunes Jalen Johnson (15 points, 7 rebonds) et AJ Griffin (13 points) ont aussi proposé de bonnes choses, difficile de passer outre l’influence de « Nyeka » sous les panneaux. Précieux en défense, avec sa polyvalence et sa capacité d’intimidation, Okongwu s’avère également important en attaque, avec sa disponibilité et sa faculté à conclure proprement les caviars de Young/Murray.

⛔ John Collins. La régularité n’est décidément pas ce qui décrit le mieux l’intérieur des Hawks. Après deux sorties à 26 et 21 points, où il était parvenu à se montrer fiable et important pour son équipe, il a cette fois-ci terminé avec seulement 7 points (et 9 rebonds) au compteur. La faute, notamment, à ses problèmes de fautes (6…), qui l’ont limité à 23 minutes. Et, quand Collins était en mesure de jouer, ses lacunes en défense lui valaient de souffrir devant LeBron James ou même Thomas Bryant. Pas le genre de performance qui poussera les dirigeants d’Atlanta à le conserver au-delà de la trade deadline…

⛔ Austin Reaves. Replacé dans le cinq de départ, afin de compenser l’absence de Lonnie Walker IV, l’arrière des Lakers n’est pas parvenu à faire oublier le titulaire habituel de la franchise californienne. Auteur de 5 petits points en 26 minutes, il s’est ainsi troué en beauté au shoot (1/13, dont 1/9 à 3-pts…), malgré plusieurs belles positions de tir. Néanmoins, Reaves a eu le mérite de ne pas refuser ses shoots et de continuer d’envoyer, en plus de faire preuve de cette énergie, de cette combativité qui le caractérise tant.

LA SUITE

Atlanta (17-19) : déplacement à Golden State, dans la nuit de lundi à mardi (04h00).

Los Angeles (15-21) : déplacement à Charlotte, dans la nuit de lundi à mardi (01h00).