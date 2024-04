En mode glouton, Giannis Antetokounmpo marque encore l’histoire

Après son énorme match face aux Bulls, ponctué par 45 points, 22 rebonds et 7 passes, Giannis Antetokounmpo a récidivé face aux Wolves, privés de Rudy Gobert, qui n’ont rien pu faire pour le stopper.

Le Grec a inscrit 43 points à 14/23 au shoot, pris 20 rebonds et distribué 5 passes dans la victoire des siens. Afficher au moins 40 points, 20 rebonds et 5 passes pendant deux rencontres de suite, cela n’arrive pas tous les jours puisque deux joueurs seulement avaient réussi à le faire avant le double MVP de Milwaukee.

Il s’agit de deux légendes aujourd’hui disparues : Wilt Chamberlain et Elgin Baylor. Le premier l’avait fait à cinq reprises, dont la dernière fois les 6 et 7 janvier 1966, le second, une seule fois.

« C’est génial d’être entouré de ces gars-là », a commenté le double MVP pour ESPN, face à son entrée dans ce cercle très fermé. « Je veux seulement gagner, donc j’essaie de faire le maximum. »

Malgré la petite forme des Bucks ces derniers jours, Antetokounmpo a dépassé les 40 points à quatre reprises sur les six derniers matches. Sur cette période, il tourne ainsi à 38 points et 14.6 rebonds de moyenne.

« Sa force, sa détermination, sa volonté d’attaquer encore et encore, sa capacité à trouver ses coéquipiers : il est bâti pour ça », énumère admiratif Mike Budenholzer.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.