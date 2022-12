Une bague de champion et une immense ovation pour Gary Payton II

Les Warriors attendaient ce 30 décembre et cette rencontre contre les Blazers avec impatience. Les joueurs, les coachs, les dirigeants et tout le Chase Center avaient hâte de retrouver Gary Payton II, parti au Blazers cet été, pour lui donner sa bague de champion mais aussi et surtout pour lui témoigner toute leur affection.

« Gary fait partie des plus belles histoires de notre équipe la saison dernière. On ne gagne pas le titre sans lui, » rappelait Steve Kerr avant la rencontre. « Je suis vraiment ravi de le voir ce soir, nous avons gardé contact, j’ai une affection particulière pour lui au regard de tout ce qu’il a dû traverser dans sa carrière. »

Avant le début du match, les Warriors ont ainsi rendu hommage à Payton sur le grand écran avec une vidéo d’une trentaine de secondes tandis que que Draymond Green et l’intéressé échangeaient une longue accolage au milieu du terrain. Tout le Chase Center était debout et donnait de la voix, couvrant les louanges de Green avant qu’il ne remette la bague à son ancien coéquipier. Emu et tout sourire, Payton a alors salué la foule et le banc des Warriors.

« C’était un moment vraiment spécial pour moi » avouait Draymond Green après la rencontre. « Son parcours inspire le respect. C’est un gars qui avait demandé à être stagiaire vidéo avant la saison dernière. Le voir signer ce gros contrat et surtout le voir contribuer au titre, je suis vraiment honoré de lui avoir remis sa bague champion parce que c’est quelque chose qui nous lie pour toujours. »

Chauncey Billups, coach des Blazers et champion et MVP des Finals en 2004, était lui aussi ravi pour son joueur. Un sentiment palpable chez tous les Blazers.

« C’est une validation de son travail effectué la saison dernière car il n’a pas juste regardé l’équipe gagner le titre. Il a joué un rôle important dans cette quête du titre, » rajoutait Billups. « Ce qui est génial pour lui, c’est que toute l’attention est sur lui. Ce n’est pas comme si c’était la ring night avec tous les joueurs. Ce soir, toute la salle va le célébrer. Il le mérite, c’est un joueur qui joue avec beaucoup de coeur, de passion. Je suis très heureux pour lui. »

Malgré son départ, Gary Payton II était comme chez lui au Chase Center. Il portait d’ailleurs un hoodie de la marque d’un des photographes locaux, Jordan Jimenez, et il a passé plusieurs minutes avant et après le match à saluer ses anciens coéquipiers ou des célébrités locales comme le rappeur E-40 mais également les employés du Chase Center, les fans, le membre du staff des Warriors et certains journalistes.

Gary Payton II n’est plus un Warrior mais sa bague de champion et son lien avec la franchise et la ville font de lui un Warrior pour la vie.

Propos recueillis à San Francisco.