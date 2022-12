Andrew Wiggins ne veut toujours pas s’engager sur le long terme avec le Canada

Le 24 mai dernier, la fédération canadienne publiait la liste des 14 joueurs engagés à respecter le programme d’adhésion à l’équipe nationale, un projet portant sur trois ans visant à fidéliser les joueurs majeurs de la sélection en vue des Jeux olympiques 2024 à Paris.

On retrouvait ainsi Jamal Murray (Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), RJ Barrett (Knicks), Dillon Brooks (Grizzlies), Luguentz Dort (Thunder), Dwight Powell (Mavericks), Kelly Olynyk (Jazz), Cory Joseph (Pistons), Khem Birch (Raptors), Oshae Brissett (Pacers) et Nickeil Alexander-Walker (Jazz) pour les joueurs NBA.

Les places seront chères !

L’occasion de se rendre compte que les places vont être chères si le Canada parvient à se qualifier pour les prochaines Olympiades, soit via la prochaine Coupe du monde, soit un tournoi pré-olympique. Parmi les joueurs NBA qui n’ont pas signé cette « charte », on trouve d’autres pointures comme Brandon Clarke, Chris Duarte, Chris Boucher, Trey Lyles ou encore Andrew Wiggins, All-Star et champion en titre avec les Warriors.

Ce dernier est d’ailleurs revenu sur son choix, plutôt risqué, de ne pas vouloir s’engager sur la durée pour accompagner son pays, qui n’a plus disputé les Jeux Olympiques depuis Sydney en 2000.

« Ils voulaient un engagement à long terme. Pour l’instant, ma priorité est pour les Golden State Warriors. J’ai des enfants. J’ai une famille. J’ai une vie en dehors du basket », a-t-il récemment expliqué. « Alors s’engager pendant trois ans pour les Warriors et pour le Canada, ça n’aurait pas eu de sens pour moi. Je vais passer d’abord tout mon temps pendant la saison avec les Warriors, et l’été, je pourrai faire un choix ».

Les JO quand même dans le viseur

L’ailier, qui fêtera ses 28 ans le 23 février prochain, a toutefois laissé une porte entrouverte en vue d’un retour, si une qualification pour les Jeux olympiques se profile, voire pour participer à la prochaine Coupe du monde.

Comme l’avait annoncé le coach de la sélection canadienne, Nick Nurse, il faudra pour cela qu’une place soit disponible pour lui, puisque la priorité sera réservée aux joueurs qui ont signé le programme d’adhésion.

« J’adorerais jouer s’ils se qualifiaient pour les Jeux olympiques. Mais je ne prendrai pas cet engagement sur trois ans… Si ce n’est pas le cas, ça ne m’empêchera pas de dormir pour autant. S’ils ne le font pas, ce sera de leur plein gré », a-t-il ajouté, conscient de son statut de joueur majeur potentiel, en mesure de renforcer considérablement le roster de Nick Nurse.