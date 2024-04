Avec un grand Gary Trent Jr. (35 points), les Raptors repoussent les Suns dans le « money time »

D’un côté, une équipe de Toronto qui avait perdu huit de ses dix derniers matchs avant cette rencontre, de l’autre une équipe de Phoenix qui se rendait au Canada en ayant perdu à quatre reprises sur ses cinq dernières sorties.

En bref, ce Raptors – Suns sur le parquet de la Scotiabank Arena était un duel de formations mal en point dernièrement, et ce sont les locaux qui se sont rassurés, du moins temporairement jusqu’au prochain match.

La troupe de Nick Nurse, en « back-to-back » après une vilaine défaite contre Memphis la veille, a été portée par Gary Trent Jr, titulaire pour la troisième fois seulement en décembre et auteur d’un très grand match en attaque (35 points à 11/22 aux tirs), dans la continuité de sa bonne performance de la veille, en sortie de banc contre les Grizzlies. L’arrière a été bien épaulé par un Pascal Siakam sobre mais efficace, et par les réveils tardifs mais décisifs de Scottie Barnes et du rookie Christian Koloko, auteurs chacun d’un tir primé important dans le « money-time ».

Côté Suns, le soleil continue de peiner à rayonner après ce cinquième revers en six matchs. Sur l’ensemble du match, tout n’est bien sûr pas à jeter, puisque les hommes de Monty Williams ont bataillé jusqu’au bout, avec une rotation limitée (Devin Booker, Landry Shamet et Cameron Payne étaient absents), mais la défaite s’explique malgré tout assez simplement : 25 ballons perdus, qui ont résulté sur 34 points des Raptors !

Impossible de gagner dans de telles conditions…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Gary Trent Jr, l’ajustement payant de Nick Nurse. Nous avions mis en lumière son bon match contre les Grizzlies la nuit dernière, et l’incohérence de son statut de remplaçant dans une équipe qui souffre beaucoup de son manque de « spacing » en ce qui concerne son cinq majeur. Et après la performance indigente de son équipe en attaque contre Ja Morant et sa bande, Nick Nurse a retenu la leçon et s’est ajusté : Gary Trent Jr. était titulaire contre les Suns. Et c’est peu dire que l’ajustement fut payant, l’ancien Dukie apportant une dimension de « shotmaking » que cette équipe, à l’exception de Pascal Siakam et Fred VanVleet (absent), ne possède pas vraiment. À 50% de réussite aux tirs (11/22), « GTJ » a planté 35 points, avec quatre tirs primés, et neuf lancers-francs, sur autant de tentatives. Un match propre, dicté par une sélection de tirs pertinente et une agressivité vers le cercle toujours élevée. L’arrière des Raptors a ainsi rappelé à son coach qu’il demeurait le choix le plus évident dans le cinq majeur, pour écarter le jeu aux côtés de « FVV » et du trio de grands (Pascal Siakam, Scottie Barnes et OG Anunoby). Reste maintenant à savoir si le technicien des Raptors a fait de l’amélioration du « spacing » sa résolution pour la nouvelle année 2023, et s’il confirmera à nouveau Trent Jr. dans le cinq majeur pour la suite de la saison.

– Pour les Suns, 27 raisons d’avoir des regrets. Soit le total de pertes de balles des coéquipiers de Chris Paul, le premier sur le banc des accusés avec 6 pertes du cuir à lui seul. Collectivement, les Suns ont été terriblement imprécis offensivement, puisque ce total de 27 pertes de balle est supérieur à leur total de passes décisives, qui était de 26 ! Une soirée cauchemardesque dans la gestion du cuir, qui a rendu toute mise en place ou gestion du tempo impossible. Et surtout, les conséquences ont été encore plus importantes en défense, les Raptors inscrivant 34 points (!) sur ces balles perdues. Les Suns ont donné 27 fois le bâton pour se faire battre, et peuvent avoir des gros regrets. Notamment car ils ont été plus efficaces que leurs adversaires en attaque malgré ces nombreuses imprécisions, notamment dans l’exercice du tir extérieur (14/30, contre 11/33 pour Toronto).

TOPS & FLOPS

✅ Pascal Siakam. Match solide pour le Camerounais, qui a laissé le rôle principal en attaque à un Gary Trent Jr. dans un grand soir, pour enfiler le costume de lieutenant. Avec succès, ses 26 points et 6 passes ayant évidemment grandement contribué à la victoire de Toronto, à l’image de son +20 au +/-, le deuxième meilleur de son équipe.

✅ OG Anunoby. Sentiment semblable à celui du match de « Spicy P », pour l’ailier britannique. Pendant que son coéquipier au shoot soyeux faisait des dégâts en attaque, l’ancien pensionnaire de la fac’ d’Indiana s’est retroussé les manches pour sortir une performance de col bleu : 16 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Toujours « valuable ».

✅⛔️ Chris Paul. Ce fut un match mitigé pour le chef d’orchestre des Suns, car ses 6 pertes de balle viennent finalement gâcher sa performance, autrement très réussie avec un gros double-double à 20 points et 12 passes. Surtout qu’il a pris une faute technique dans le dernier quart-temps, au coeur de la bataille quand l’issue de la rencontre n’était pas encore dessinée, après une habituelle contestation trop appuyée envers le corps arbitral après un coup de sifflet. Dans la gestion, tant de l’attaque de son équipe que de ses émotions, « CP3 » a ainsi par moments été décevant.

⛔️ Le banc des Raptors. Qui n’a cumulé que 17 petits points. Clairement, si les Raptors gagnent, ce n’est pas particulièrement grâce à l’apport de Malachi Flynn (0 point à 0/4 et 2 pertes de balle en 19 minutes), pour ne citer (injustement, il est vrai) que lui, mais plutôt grâce au coup de chaud de Gary Trent Jr. et aux 27 pertes de balle de leurs adversaires. Le groupe de Toronto peut célébrer sa victoire, importante pour le moral après la piètre performance de la veille contre les Grizzlies, mais celle-ci ne doit pas faire oublier que l’équilibre est encore fragile. Notamment car le maigre apport du banc est un problème récurrent cette saison.

LA SUITE

– Raptors (16-20) : déplacement chez les Pacers, dans la nuit de lundi à mardi (01h00)

– Suns (20-17) : déplacement au Madison Square Garden, lundi soir (21h)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.