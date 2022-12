Les Grizzlies surclassent des Raptors indigents offensivement

Fin d’une courte série de deux défaites de suite pour les Grizzlies, qui se relancent avec la manière sur le parquet des Raptors (119-106), qui eux subissent un deuxième revers de suite, et plus largement une huitième défaite sur leurs dix dernières sorties.

L’écart final, de « seulement » 13 points, est assez flatteur pour les locaux, complètement dépassés sur l’ensemble de la rencontre par ces Grizzlies diaboliquement efficaces en attaque (51% aux tirs avec 37 passes sur 48 tirs, et 45% derrière l’arc), sous l’impulsion du chef d’orchestre Ja Morant (19 points et 17 passes).

L’écart était notamment de 19 points à la pause, après une première mi-temps à 30% de réussite aux tirs de la part des Raptors, avant de monter jusqu’à +23 dans le troisième quart-temps…

Car l’attaque a effectivement été le point noir de la soirée des Raptors, dont le pourcentage de réussite aux tirs n’était que de 41% à la fin de la rencontre. Il faut dire qu’une nouvelle fois, Nick Nurse, alors que Fred VanVleet était absent, avait opté pour un cinq majeur très grand et athlétique, mais trop facilement prévisible et défendable, car handicapé par un manque cruel de « spacing ». À l’image de ce terrible passage à vide dans le second quart-temps, durant lequel les Raptors n’ont inscrit que deux paniers en huit minutes.

À un mois et demi de la « trade deadline », et alors que les Raptors pointent seulement à la 11e place de la conférence Est, il est peut-être temps de songer à modifier et ajuster cet effectif, pour Masai Ujiri…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Quel est le projet de Nick Nurse en attaque ? Attardons-nous justement sur le cas du technicien des Raptors, dont nous venons brièvement de parler. Alors que Fred VanVleet, gêné par des spasmes dans le bas du dos, était au repos, il avait choisi d’intégrer… Juancho Hernangomez à sa place, pour un cinq majeur « tall-ball » composé de Scottie Barnes, Pascal Siakam, OG Anunoby, Chistian Koloko et l’ailier espagnol, donc. Un cinq grand, athlétique et plutôt rapide et mobile, mais tragiquement inefficace derrière l’arc (3/12, les 3 tirs ayant été marqués par le seul Anunoby). Une stratégie sur laquelle Nick Nurse continue de s’appuyer, mais qui continue de ne pas fonctionner. Surtout que Malachi Flynn et Gary Trent Jr. étaient disponibles pour apporter du « spacing » dans ce cinq majeur, et qu’ils ont bien joué en sortie de banc. Mais plus que les choix tactiques en eux-mêmes, ce sont les rotations qui interrogent : Hernangomez et Koloko ont débuté le match, mais n’ont joué respectivement que 11 et 12 minutes. N’était-il alors pas plus cohérent de faire démarrer un des deux arrières, qui ont de toute façon joué plus de 30 minutes chacun ? Surtout que ce « tall-ball » n’a pas empêché les Grizzlies de dominer la bataille du rebond, avec un différentiel de +10 (62 contre 52). Bref, le projet de Nick Nurse pour son attaque est difficilement lisible…

– Steven Adams, ou l’extinction des dinosaures dans la raquette. On parlait du rebond, et de la domination des Grizzlies dans l’exercice, et Steven Adams y était pour beaucoup. Le pivot néo-zélandais a capté 17 rebonds durant ce match, 8 offensifs et 9 défensifs. C’est quasiment plus que le total de Pascal Siakam et Scottie Barnes, les deux joueurs les plus prolifiques de leur équipe dans ce domaine durant le match, avec 10 rebonds chacun. Autant dire que le Kiwi a fait sa loi, aussi bien dans sa raquette que dans celle des Raptors. En fait, son profil de pivot rugueux et très difficile à bouger dans la raquette était la pire « matchup » possible pour l’escouade de Toronto, qui joue grand, mais dont les intérieurs sont plutôt longilignes, et donc facilement dominés physiquement par un tronc du calibre de Steven Adams.

TOPS/FLOPS

✅ Les Grizzlies. Si le double-double quasiment en 20-20 de Ja Morant est la meilleure performance individuelle (19 points et 17 passes), tous les joueurs des Grizzlies sont à féliciter. De Steven Adams, auteur de l’autre double-double du cinq majeur avec 14 points et 17 rebonds et une domination physique outrageuse dans la peinture, à Dillon Brooks (25 points, 4 rebonds et 6 passes) et Desmond Bane (16 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions) qui ont contribué dans tous les compartiments du jeu, en passant par John Konchar et sa bonne entrée depuis le banc (11 points et 6 rebonds). Dix joueurs ont joué, tous ont marqué et ont terminé avec un +/- positif. Ce fut une soirée parfaite pour les Grizzlies.

✅ Gary Trent Jr. Si Pascal Siakam et Scottie Barnes ont terminé avec un double-double, c’est bien l’ancien arrière de Duke qui a été joueur clé des Raptors. Relégué sur le banc depuis le début du mois de décembre, « GTJ » a été brillant en sortie de banc, en étant le seul à pouvoir mettre la pression sur la défense des Grizzlies derrière l’arc, avec cinq tirs primés marqués à cette distance, soit la moitié à lui seul du total de son équipe.

⛔️ OG Anunoby. Match compliqué pour l’ailier britannique, qui s’est troué aux tirs (5/17), ne pesant pratiquement pas dans une attaque déjà suffisamment amorphe, à l’exception de trois tirs primés marqués. Gêné par les fautes (4), il a notamment eu des difficultés à contenir un Dillon Brooks surexcité de revenir sur ses terres natales, et qui s’est rendu à huit reprises sur la ligne des lancers-francs.

LA SUITE

Toronto (15-20) : « back-to-back » à domicile contre les Suns (01h30)

Memphis (21-13) : réception des Pelicans, dans la nuit samedi à dimanche (02h00)