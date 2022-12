De’Aaron Fox veut faire de la salle des Kings une forteresse

En voyant Nikola Jokic envoyer un « airball » au buzzer, synonyme de victoire pour les Kings, le Golden 1 Center a pu souffler et laisser exploser sa joie. Vingt ans après les exploits de Chris Webber et Mike Bibby au sein de la bouillante Arco Arena à l’époque, la salle des Kings trouve encore des moyens de vibrer.

Les fans locaux ont retrouvé un peu le sourire cette année avec une équipe bien partie pour terminer avec un bilan positif (18 victoires – 15 défaites), ce qui serait une première depuis la saison 2005/06. Il s’agit de la dernière fois où l’équipe s’est qualifiée en playoffs, mais également l’année où son public avait fait un bruit de fou : 130 décibels enregistrés un soir de match face aux Pistons, un record inscrit au Guinness Book finalement formalisé en 2013.

Les Kings d’aujourd’hui ne génèrent peut-être plus ce niveau de ferveur. Mais De’Aaron Fox aimerait que son équipe ne nourrisse de l’énergie de sa salle. « Notre public va venir soir après soir. C’est drôle parce que pour les nouveaux gars, c’est un peu leur premier aperçu alors que je suis ici depuis quelques années, donc j’ai vu le bon et le mauvais. Mais chaque soir cette année, (le public) est fantastique avec nous, et, honnêtement, on veut un meilleur bilan à domicile qu’actuellement », regrette le meneur.

Avec 10 victoires en 17 rencontres (contre 8v-8d à l’extérieur), Sacramento occupe la 17e place au sein des équipes les plus victorieuses de la ligue à domicile. La franchise californienne devrait, en toute logique, améliorer son bilan à domicile par rapport à l’an passé (16v-25d). Tout en restant à des années-lumière du niveau de victoires affiché par les Kings de la belle époque (36v-5d en 2002, 35v-6d en 2003, 34v-7d en 2004…).

« Je crois qu’on est à 50% de victoires à l’extérieur. Si on peut atteindre ce pourcentage sur l’année à l’extérieur, c’est un gros point positif. Mais on doit être meilleurs à domicile, surtout en connaissant le type de supporters qu’on a. Ce devrait être l’un des meilleurs avantages du terrain tous sports confondus », poursuit De’Aaron Fox.

À condition également que le public réponde présent. Longtemps « sold out » au début des années 2000 à l’instar des Warriors aujourd’hui, la salle des Kings affiche un taux de remplissage de 96% cette saison, soit le 17e taux de la ligue. Aux Kings de continuer à gagner donc et aux supporters de donner de la voix pour motiver leurs joueurs.