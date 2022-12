Malik Monk a tenu parole

Il avait prévenu sur son compte Twitter après la défaite des Kings contre les Nuggets dans la nuit de mardi à mercredi, au cours de laquelle il avait raté son match (8 points à 3/10 aux tirs). Malik Monk s’excusait de sa piètre performance auprès de la « fanbase » du club de Sacramento, et promettait faire mieux au prochain match.

Un prochain match joué la nuit dernière face au même adversaire, Denver, puisque les Nuggets étaient en effet en déplacement en Californie pour un « back-to-back » contre les Kings.

Cette fois, ce sont les Kings qui ont gagné, d’un petit point au terme d’un « finish » haletant, et l’ancien scoreur de Kentucky a affiché un bien meilleur visage : 33 points à 12/21 aux tirs, dont 4/8 derrière l’arc, et des lancers-francs décisifs dans les derniers instants pour sécuriser cette revanche face à la troupe du Colorado.

« Il faut simplement être constant dans cette ligue. Bien sûr, les mauvais matchs, ça arrive quand on en joue 82. Mais c’est la beauté d’un ‘back-to-back’, car on peut tout de suite oublier la performance de la veille, et jouer avec l’esprit libéré le lendemain » déclarait-il alors, après la rencontre. « Depuis que je suis arrivé dans la ligue, mon frère me le répète souvent : ‘Tu ne peux pas rater deux matchs de suite en back-to-back’. Donc je m’applique toujours pour que cela ne m’arrive pas. »

Puis Malik Monk d’expliquer qu’il n’a pas eu besoin de chercher bien loin pour trouver la motivation de rebondir.

« J’ai pris la responsabilité de la défaite [du premier match]. Même si je ne suis pas responsable de toutes les erreurs de l’équipe, j’ai endossé la responsabilité car cela me permet d’être encore plus concentré mentalement sur le match suivant » ajoutait-il. « Et puis surtout, ne vous y méprenez pas : j’avais très mal joué ! Donc j’ai laissé savoir que j’allais rebondir. »

Pour la plus grande satisfaction de Jordi Fernandez, « head coach » temporaire des Kings pendant que Mike Brown est dans le protocole sanitaire, qui appréciait la résilience du n°0 des Kings.

« La veille, il est allé se coucher en étant mécontent de lui-même » concluait ainsi le bras droit de Mike Brown. « Il est arrivé le jour d’après avec l’esprit revanchard, et la volonté de faire mieux. Donc je suis très content pour lui. »