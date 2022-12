En l’absence de Mike Brown, Jordi Fernandez a fêté ses 40 ans comme « head coach »

Sans le faire exprès, Mike Brown a offert un joli cadeau d’anniversaire à Jordi Fernandez mardi soir. Placé en protocole sanitaire, le coach principal a confié les clés de l’équipe à son premier assistant… le jour de ses 40 ans.

C’est en fait la deuxième fois cette saison que Jordi Fernandez endosse ce costume, quelques semaines après une expulsion de Mike Brown, à Toronto. Cette fois, il a pris le contrôle de l’équipe du début à la fin, et même s’il n’y a pas eu la victoire au bout, l’expérience lui a permis de gagner en exposition et d’imposer sa patte, Jordi Fernandez étant habituellement chargé de la coordination défensive des Kings.

Une option « small ball » pas loin de marcher

En l’absence de Domantas Sabonis, sa mission ne s’annonçait pas évidente, mais il a innové en optant pour du « small ball » avec Trey Lyles et Harrison Barnes par séquences à l’intérieur pour essayer de contenir Nikola Jokic. Plutôt étonnant de prime abord, ais les circonstances du match de mardi l’ont contraint à faire des choix.

« Ce n’était pas quelque chose qu’on avait travaillé à l’entraînement, mais chaque équipe NBA a cette possibilité de pouvoir passer au « small ball » pour essayer de prendre le meilleur en fonction de ce qui se présente. La plupart du temps, on doublait sur Jokic en défense. C’était un cinq qu’on n’avait pas beaucoup utilisé, mais j’ai trouvé qu’il avait été plutôt efficace pour nous », a souligné Kevin Huerter

Même s’il a dû savourer cet accomplissement, lui qui s’est très tôt pris de passion pour le coaching, Jordi Fernandez n’a pas éludé ses responsabilités après la défaite des Kings.

« Je prends personnellement la responsabilité de ce revers. Cette équipe contre laquelle nous avons joué, elle a été ensemble et impliquée dans des matchs serrés un grand nombre de fois. Il nous fallait répondre, mais n’avons pas été très « propres ». Donc je dois être meilleur et trouver un moyen de plus aider les gars », a-t-il déclaré.



Les félicitations de Mike Malone

Les locaux tenaient le match jusqu’à ce 11-2 alimenté par Jamal Murray et Michael Porter Jr. qui a fait pencher la balance en faveur des Nuggets. Depuis son banc, Mike Malone a visiblement été impressionné par la prestation de son homologue d’un soir. Il faut dire qu’il connaît particulièrement les qualités de Jordi Fernandez pour l’avoir eu en tant qu’assistant ces six dernières saisons à Denver.

« Je crois qu’un jour, Jordi sera coach principal dans cette ligue », a assuré le coach de Denver. « Il a été coach principal en G-League (au Canton Charge, de 2014 à 2016). Il a une super expérience internationale. C’est une équipe qui est sur le bon chemin, avec les bons coachs, donc je suis vraiment heureux pour eux ».

Comme Jordi Fernandez, Mike Malone a vécu sa première expérience en tant que coach principal à Sacramento, lors de la saison 2013/14 avant d’être remercié en début de saison 2014/15. Et il a la conviction que Jordi Fernandez a profité de cette occasion pour marquer des points.

« Parfois, c’est tout ce qu’il faut, l’opportunité d’être vu et considéré comme si vous étiez un candidat au poste de « head coach », et c’est étonnant de voir à quelle vitesse ça peut changer », a-t-il ajouté.

Même avec le retour de son pivot lituanien cette nuit, Sacramento a encore souffert cette nuit dans son « back-to-back » face à Denver. Mais un quatrième quart-temps à sens unique lui a permis de l’emporter cette fois, après un ultime lancer-franc de Malik Monk et un dernier raté d’un cheveu de Nikola Jokic (127-126).

Pour fêter ça, la franchise californienne a posté la vidéo du speech d’après-match de Jordi Fernandez. On le voit féliciter plusieurs joueurs et délivrer le titre de défenseur du match à Davion Mitchell, pour ce qui restera comme sa première victoire en tant que coach principal en NBA.