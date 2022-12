Rui Hachimura surpris d’avoir égalé son record en carrière

« Oh, vraiment ? » Rui Hachimura a du mal à le croire lorsqu’on lui annonce qu’il vient d’égaler son record en carrière. Alors l’ailier des Wizards jette un œil au tableau géant central pour le vérifier. Cette nuit face aux Suns, il a bien inscrit 30 points, et non pas 28 en raison de deux lancers-francs d’abord attribués par erreur à son coéquipier Kristaps Porzingis.

Quel que soit le total de points, l’impact du Japonais a été « énorme » selon son coach. « Il a affiché son niveau d’agressivité d’entrée. Il a pris les bons tirs et a joué avec un sentiment d’urgence », développe Wes Unseld Jr.

Son ailier a passé sa soirée à shooter dans le bon tempo. Il a d’abord profité de bons ballons ressortis par Kyle Kuzma, occupé à fixer la défense des Suns poste bas. Le joueur de 24 ans a ensuite lui-même été servi au poste, où il a fait souffrir Mikal Bridges ou Ishmail Wainright. Il a également enchaîné les bons tirs à mi-distance ou les finitions au cercle en transition.

Bilan de son opération : 30 points donc – une barre déjà atteinte lors de sa saison rookie puis l’année suivante – avec une efficacité redoutable à 11/13 aux tirs et 5 rebonds.

Indispensable remplaçant

Sortir du banc, comme c’est le cas depuis le début de la saison, semble lui réussir. Il n’a d’ailleurs signé que quatre matchs sous les 10 points cette saison et reste le quatrième scoreur de son équipe.

« J’ai observé des choses sur le banc (avant de rentrer face aux Suns). Je veux simplement aider l’équipe. Ce soir, je suis rentré avec une bonne énergie, j’avais une bonne raison de jouer », lâche le 9e choix de la Draft 2019, dont le nom circule dans les rumeurs de transfert.

Avant d’ajouter : « J’ai été titulaire pendant la majeure partie de ma carrière, donc c’est un peu différent. Mais c’est comme ça. Tous les gars de l’équipe peuvent jouer. Les entraîneurs l’ont décidé. C’est comme ça. Je dois juste continuer à jouer mon rôle. »

Sa présence sur le banc permet de booster un second cinq qui en a grandement besoin. Washington voit d’ailleurs la différence lorsque Delon Wright et lui ne sont pas à l’infirmerie, comme cela a été le cas ces dernières semaines.

« Si vous observez nos points marqués sur la série de dix matchs perdus par exemple, on n’a pas vraiment pu s’appuyer sur le banc et des points venant du banc. Le retour de ces gars nous a énormément aidés. On a connu tellement de soirées où notre banc était dominé. Rui cherche toujours à marquer lorsqu’il est en jeu. Delon contrôle le jeu et la défense. Ça nous aide. C’est génial », apprécie Kyle Kuzma pour finir.