Les Wizards prêts à sacrifier Rui Hachimura ?

Cette nuit, à Utah, les Wizards ont perdu pour la 14e fois en 16 matches, et ils possèdent le 5e plus mauvais bilan de la NBA avec 12 victoires en 33 matches.

Alors qu’on vient de franchir le premier tiers de la saison régulière, la franchise de la capitale est trop dépendante de Bradley Beal ou Kristaps Porzingis et lorsque l’un des deux n’est pas là, c’est la Bérézina.

Résultat : la direction chercherait du sang neuf et Marc Stein rapporte un intérêt pour Jae Crowder, l’ailier des Suns, qui s’entraîne dans son coin depuis le début de saison. Titulaire l’an passé, il a perdu sa place au profit de Cameron Johnson, et d’un commun accord avec ses dirigeants, il a choisi d’attendre son transfert.

Les Bucks, le Heat ou encore les Hawks étaient intéressés, et les Wizards ont aussi contacté les Suns. Ces derniers auraient refusé une offre centrée autour de Rui Hachimura ! L’ailier japonais se remet doucement de problèmes psychologiques, et il n’a joué que 16 matches cette saison. Cette nuit, malgré les absences de Kristaps Porzingis et de Deni Avdija, il était remplaçant, et il a fait le strict minimum. Non prolongé cet été, il sera free agent au 1er juillet, et tout laisse à penser que Washington ne le retiendra pas…

Si l’affaire ne s’est pas faite, c’est parce que les Suns cherchent un élément capable d’être titulaire, ou au moins d’être utile à court terme, sans doute un vétéran. Pour l’instant, les Suns n’ont toujours pas trouvé leur bonheur, et Jae Crowder n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison.