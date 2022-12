Le MVP de la nuit | Qui peut arrêter le bulldozer Zion Williamson ?

DeMar DeRozan (42 points) aurait aussi fait un beau MVP de la nuit, mais la performance de Zion Williamson face aux Wolves est aussi exceptionnelle. L’ailier fort a ainsi battu son record en carrière (43 points à 14/21 au tir) mais il a surtout inscrit les 14 derniers points de son équipe, pour renverser la rencontre !

« Les gens se rappellent des gagnants » explique Zion Williamson. « Quand vous pensez aux plus grands joueurs de l’histoire, la première chose qui vient à l’esprit, ce sont les titres, et ce qu’ils ont fait dans les moments importants. Et c’est comme ça que je veux qu’on se rappelle de moi, comme d’un gagnant. »

L’ailier fort explique que c’est CJ McCollum qui lui a dit que c’était l’heure pour lui de briller.

« Nos systèmes étaient très divers en fin de match » s’amusait d’ailleurs l’arrière. « On donnait le ballon à Z et on s’écartait de son chemin ! »

Pour l’ancien des Blazers, son coéquipier est un modèle unique.

« Je ne pense pas avoir jamais vu quelque chose comme ça. Je ne sais pas si nous reverrons quelqu’un avec une telle force, une telle puissance, une telle vitesse et cette capacité à sauter des deux côtés tout en restant équilibré. Il peut sauter à gauche et à droite pour finir, ce qui rend la tâche des défenses extrêmement compliquée. »

Malgré Jaden McDaniels pour gêner son dribble et Rudy Gobert en deuxième rideau, les Wolves n’ont ainsi jamais réussi à contenir Zion Williamson, qui a systématiquement trouvé la faille. Grâce à sa puissance et ses appuis.

Pour Chris Finch, ses hommes ont été « beaucoup trop soft » en deuxième mi-temps face au phénomène adverse.

« On l’a laissé venir sur nous en étant lancé, en prenant de la vitesse. Quand il peut faire ça, c’est compliqué. » Quand il peut faire ça, c’est même impossible d’arrêter le bulldozer Zion Williamson.