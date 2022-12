Buddy Hield, l’acharné du shoot

À le regarder, le basket et le travail de shooteur en particulier sembleraient presque faciles. Buddy Hield n’est pourtant pas qu’un sniper, mais le tir à 3-points reste son arme de prédilection.

Mardi soir face aux Hawks, il en a encore livré la démonstration, terminant avec six paniers à 3-points réussis en sept tentatives, et des ballons qui ont à chaque trouvé la ficelle sans même toucher le cercle.

« C’est l’un des meilleurs shooteurs de la ligue », a résumé son coéquipier Tyrese Haliburton. « Quand il en aura fini, il restera comme l’un des shooteurs de l’histoire de ce jeu ».

Le besoin vital d’avoir le ballon en main

Derrière ce qui ressemble à un don, se cache pourtant une discipline de fer, que le joueur s’inflige au quotidien. Avec cette addiction au ballon, cette nécessité quasi-vitale d’en avoir toujours entre les mains.

« Vous comprendriez si vous pouviez voir sa routine quotidienne », a expliqué Rick Carlisle sur son joueur. « Il vit pour le jeu. Il vit pour courir dans tous les sens pour obtenir des tirs ouverts et essayer de les mettre. Pendant les temps morts, si vous le regardez, il attrape toujours le ballon. Il est tout simplement pleinement engagé dans son art tout le temps. On en parlait récemment avec Lloyd Pierce. Après un temps mort, il s’était précipité sur le terrain pour attraper le ballon, le faire tourner entre ses mains et faire quelques tirs de près. On s’est regardés et on a dit en même temps : ‘Ce gars est spécial’. C’est comme ça que nous le voyons ».

Tyrese Haliburton a aussi été témoin de cette éthique de travail poussée à l’extrême lors de jours « off », où aucun joueur n’est censé se rendre à la salle d’entraînement.

« Il sera dans le gymnase tout seul. Il y aura des rebondeurs disponibles, mais il leur dira de rester dehors. Parfois, il peut rester dans le gymnase toute la journée tout seul, à tirer, à courir, à prendre le rebond, à revenir, à le retourner et à tirer à nouveau. Parfois, il est vraiment comme un enfant. Il suffit que j’entre dans le gymnase pour le voir tirer. Son éthique de travail est folle ».

Nécessaire pour la confiance

L’entraînement et la répétition des gestes l’occupent tellement que même sa famille doit parfois le rappeler à l’ordre, sans quoi il dormirait probablement à la Bankers Life Fieldhouse en attendant le prochain match. Une attitude qui est aussi une façon d’être reconnaissant vis-à-vis de son parcours et de sa situation actuelle.

« Quand vous aimez tellement le jeu, que vous ne pensez qu’à ça, à la façon dont vous pouvez vous améliorer chaque jour, vous voulez simplement réussir chaque jour et vous en avez envie », a-t-il expliqué. « Quand vous venez d’où je viens, en arriver là est très difficile. Je chéris vraiment le fait d’être en NBA, chaque jour de ma vie, car on ne sait jamais quand ce dernier jour arrive. Je veux en profiter et je ne veux pas me dire : ‘Oh, je n’ai pas travaillé aussi dur que je le pouvais’. Je me fais souvent engueuler par ma famille parce que je suis au gymnase. Ils me disent : ‘Tu as besoin de te reposer. Tu dois passer plus de temps avec nous’. Mais j’aime tellement ça. Parfois, je suis trop égoïste et je reste au gymnase ».

Mais cette obsession pour le travail lui apporte également la confiance nécessaire pour enchaîner les tirs sans se poser trop de questions. « Il s’agit de rester humble, travailler et être en paix », a-t-il conclu.