Luka Doncic tient peut-être là son nouveau coloris préféré ! Face aux Knicks mardi soir, le Slovène a réussi une performance historique en NBA avec 60 points, 20 rebonds, 10 passes décisives et la victoire en prolongation.

S’il est superstitieux, il y a de grandes chances qu’on revoit ce coloris « galactique » très vite. Celui-ci se présente avec une tige noire, dont l’empeigne est traversée par des filaments dorés recouvrant les câbles « Flywire ». Des touches de vert, sur les logos notamment, complètent l’ensemble tandis que l’effet « galaxie » apparaît sur les inserts en TPU au niveau de la semelle intermédiaire.

Plus d’infos à venir quant à la date de sortie de cette Luka 1 « Black/Neon ».

(Via SneakerNews)

