Une KT 8 en hommage… au chien de Klay Thompson

Vous ne connaissez pas encore Rocco, le chien de Klay Thompson ? Le bulldog anglais jouit pourtant d’une belle petite popularité puisqu’il compte notamment près de 65 000 abonnés sur son compte Instagram !

De quoi songer à lui concocter un coloris digne de ce nom, c’est sans doute ce qu’ont pensé Klay Thompson et son sponsor Anta au moment de plancher sur ce modèle que le joueur a porté mardi soir.

La tige habillée de teintes en blanc-gris est assortie de motifs originaux comme des os à ronger ou encore quelques inscriptions comme « Basket-ball Rocco ». Un dessin du chien de Klay Thompson se trouve même au niveau du talon en doré.

Ce coloris n’est pas encore disponible. Vous pouvez toutefois retrouver tous ceux qui le sont sur le site du joueur.

(Via NickDePaula)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Christmas. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX revient dans une édition aux couleurs de Noël. Livraison et retour offert.