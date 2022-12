Un nouveau coloris bleu turquoise pour la MB.02

La collection de MB.02 s’est étoffée de deux nouveaux coloris ces derniers jours, avec une version rouge et blanche puis ce coloris majoritairement bleu turquoise, orné de touches dorées et noires.

La semelle et la tige sont principalement turquoises, l’ensemble est agrémenté de notes dorées, sur le logo présent sur la languette ou le « 1 » figurant au bas des lacets. Le col ainsi que les contours des motifs présents sur l’empeigne apparaissent pour leur part en noir.

Sortie attendue en 2023 pour ce modèle annoncé à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

