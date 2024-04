Un coloris flambant neuf pour la MB.02

Après une blessure qui a retardé sa mise en route, LaMelo Ball semble bel et bien lancé dans sa saison avec les Hornets, et Puma compte bien suivre la cadence en accompagnant ses exploits par de nouveaux coloris de la MB.02, la deuxième chaussure signature du meneur de Charlotte.

Après l’édition « Rookie of the Year » et une collaboration avec Nickelodeon, la MB.02 va cette fois être assortie d’un coloris principalement rouge et blanc, agrémenté de finitions en noir.

La tige blanche est ainsi recouverte de motifs de flammes ressortant en rouge et noir. L’avant de la chaussure et le contour des lacets sont également rouges, comme la partie avant de la semelle.

La date de sortie est pour l’instant prévue pour 2023, sans plus de précisions.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Nike LeBron XX Christmas. Plus légère, plus proche du sol, ultra-moderne et incroyablement rapide, la Lebron XX revient dans une édition aux couleurs de Noël. Livraison et retour offert.