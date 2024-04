La MB.02 en mode « Rookie of the Year »

Alors que le retour de LaMelo Ball sur les parquets se fait toujours attendre, Puma a conçy une version de la MB.02 en clin d’œil au titre de « Rookie of the Year » remporté par le meneur de Charlotte la saison dernière.

La tige se présente en bleu ciel avec des finitions en bleu plus foncé, sur les flammes, et le logo présent sur la languette et le talon. A l’avant du pied, on trouve les initiales « R.O.T.Y. » pour « Rookie Of The Year », en blanc. La ligne de stats du joueur apparaît également en blanc au niveau du talon.

La MB.02 « R.O.T.Y. » est attendue pour le 9 décembre au prix de 130 dollars.

(Via SneakerNews)

