Un dunk mémorable et une nouvelle soirée pleine pour Aaron Gordon

Il restait une trentaine de secondes à jouer dans la prolongation entre les Nuggets et les Suns, quand Aaron Gordon a décollé pour signer l’une des actions les plus folles de cette année 2022.

Après avoir contrôlé le rebond défensif, sur une tentative à 3-pts ratée par un certain Landry Shamet, l’ailier de Denver s’est échappé le long de la ligne, pour finalement ponctuer son coast-to-coast d’un poster terrible sur le nez de ce même Landry Shamet !

Grâce à ce dunk monstrueux, assurément le plus beau de la nuit et déjà l’un des plus beaux de la saison, le très athlétique Aaron « Air » Gordon a permis aux Nuggets de prendre une grosse possession d’avance (126-123) et il a surtout fait chavirer le public de la Ball Arena.

« C’est comme si le toit était tombé, cela faisait longtemps que je n’avais pas entendu autant de bruit dans cette salle, en dehors des playoffs », livrait à ce propos son entraîneur, Michael Malone.

Son meilleur dunk en match !

De quoi inciter les journalistes à demander au principal intéressé s’il ne s’agissait pas, là, du meilleur dunk de sa carrière, en match ? « Oui, compte tenu du chrono et du score », répondait-il instinctivement.

Il s’en est pourtant fallu à un challenge près pour que l’envolée puissante et magique d’Aaron Gordon ne soit refusée, car les arbitres avaient initialement sifflé une faute offensive de la part du 4e choix de la Draft 2014…

« Ce n’est pas comme si je lui avais foncé dedans, je suis passé au-dessus et autour », jugeait après coup le joueur de Denver, concernant cette action retentissante. « Je suis heureux que [les arbitres] aient revu leur décision », ajoutait de son côté Michael Malone.

https://www.youtube.com/watch?v=gwhz9yXax3I

En pleine bourre depuis deux mois

Outre ce dunk tonitruant, Aaron Gordon a réussi une nouvelle prestation de qualité face à Phoenix, de chaque côté du parquet et sans connaître de coup de mou. Compilant, ainsi, 28 points et 13 rebonds (dont 7 offensifs) en 41 minutes (à 11/18 aux tirs) et confirmant, du même coup, qu’il pratique actuellement le meilleur basket de sa carrière, à 27 ans…

En effet, avec 17.5 points et 6.7 rebonds de moyenne lors de cet exercice 2022/23 (à 61% aux tirs et 39% à 3-pts), l’ancien ailier du Magic n’a jamais été aussi efficace, productif et polyvalent depuis son arrivée dans la ligue. Démontrant, surtout, tous ses progrès en termes d’intelligence de jeu.

« Honnêtement, le jeu ralentit pour lui », analysait Nikola Jokic, plutôt bien placé lorsqu’il lui faut parler de QI basket. « Quand il est au poste, même quand il a besoin d’enfoncer quelqu’un, il le fait de manière un peu plus lente. Ça me plaît beaucoup plus. Au poste haut ou au poste bas, vous pouvez voir qu’il lit la défense. Il lit constamment d’où peuvent provenir les passes. »

L’âme des Nuggets…

Sur le mois de décembre, Aaron Gordon affiche même des statistiques de quasiment 20 points et 7 rebonds par rencontre (à 62% aux tirs et 39% à 3-pts). S’imposant comme le deuxième meilleur joueur de ces Nuggets, leaders de la conférence Ouest (21-11), derrière le double MVP serbe mais devant Jamal Murray ou Michael Porter Jr.

« Il a tout fait ce soir », poursuivait Michael Malone, au sujet de son poste 4, qu’il imaginerait bien se battre pour une place au prochain All-Star Game. « C’est l’âme de cette équipe », estimait carrément le « Joker », son partenaire privilégié dans la raquette de Denver.

Un Nikola Jokic lui aussi immense pour la franchise du Colorado, mais qui avait toutefois une petite remarque à adresser à Aaron Gordon, en interview d’après-match…

« J’étais ouvert… », s’amusait le pivot, à propos de cette action sur laquelle il a écrasé le pauvre Landry Shamet.