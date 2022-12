Le MVP de la nuit | Saint-Nikola a encore frappé !

Si Russell Westbrook a démocratisé le triple-double à son époque Thunder, avec quasiment un exemplaire à chacune de ses sorties, Nikola Jokic en est lui un chef étoilé ! Le pivot serbe en réussit un peu moins souvent, mais à chaque fois, c’est un festival statistique quasiment inédit !

En l’occurrence, pour la nuit de Noël, il a signé son 83e triple-double en carrière, cumulant tout simplement 41 points, 15 rebonds et 15 passes, ce qui fait de lui le quatrième joueur seulement de l’histoire à atteindre ces hauteurs. Il rejoint Oscar Robertson (1961 et 1962) et James Harden (2016) qui avaient eux aussi fait 40 points ou plus, 15 rebonds ou plus et 15 passes ou plus.

« C’était un match fou, avec beaucoup de hauts et de bas pour les deux équipes. Des grosses séries pour chaque équipe. Jamal a eu la main chaude en fin de match, même si on a raté quelques lancers. On aurait dû se rendre ce match plus facile » a réagi l’intéressé après ce duel en prolongation face à Phoenix.

Pas véritablement fan de stats, Nikola Jokic n’avait cure de savoir que son total de points était le plus élevé pour un triple-double réalisé le jour de Noël. Il préfère se focaliser sur la belle forme actuelle des Nuggets, qui en sont désormais à quatre victoires de suite, et sept sur leurs huit dernières sorties.

Sans faire de bruit, Denver s’est d’ailleurs installé, seul, au sommet de la conférence Ouest !

« On continue à se battre. Quand un gars sort, un autre vient prendre sa place. On a beaucoup de joueurs qui sont capables d’apporter quand certains sont blessés. Je crois qu’on en est à quatre victoires d’affilée, ça montre que l’équipe tourne bien » analyse Nikola Jokic.

Si les Nuggets maintiennent le même rythme, il sera difficile de lui arracher son trophée de MVP des mains. Rappelons qu’aucun joueur n’a été couronné trois années de suite depuis Larry Bird au milieu des années 80…