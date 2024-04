Devin Booker milite pour le retour des maillots de Noël

Alors que Nike, Jordan Brand et la NBA proposent désormais plusieurs éditions de maillots pour chaque franchise, Devin Booker n’a qu’un regret : que Nike ait mis fin à la tradition des tenues dédiées aux matches de Noël. De 2012 à 2016, les franchises qui avaient l’honneur de jouer à Noël portaient ce soir-là des maillots uniques.

On se souvient en 2013 des tenues avec un logo énorme sur le devant. Il y a eu les maillots à manches, ou encore les tenues avec une écriture cursive pour les noms des équipes pour reprendre la police d’écriture des cartes de voeux.

« Ses maillots me manquent » assure Devin Booker. « J’espère qu’ils vont revenir aux maillots de Noël. Il y en avait des bons. Certains sont des classiques ». Par contre, la star des Suns ne veut pas revoir de maillots à manches. « Je n’aime pas ça. Je n’étais pas un fan des manches ».

Un avis que ne partage pas Grant Williams, l’ailier des Celtics. « J’ai toujours pensé qu’on n’aurait pas dû les enlever car je les trouvais sympas. Les gens les ont toujours dénigrés. Je n’ai pas eu à en porter, mais comme fan, je les appréciais. »

Alors qu’il a participé à 10 matches de Noël, Udonis Haslem rappelle que les manches ne font pas partie de l’ADN du basket. « J’ai toujours joué avec des maillots sans manches. Quand on est gamins, on joue sans maillot. C’est les maillots contre les sans maillot. Je ne supportais pas ça, et c’était pareil avec les nouveaux ballons. Souvenez-vous quand ils ont essayé de mettre en place de nouveaux ballons. Tout le monde les détestait. Ce sont deux choses que la NBA a essayé de mettre en place, et je n’en voulais surtout pas. »