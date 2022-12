Stephen Curry va devoir encore patienter…

Blessé à l’épaule gauche le 14 décembre dernier dans la défaite des Warriors à Indiana, Stephen Curry va manquer au moins deux semaines de plus. C’est ce qu’ont annoncé les Warriors dans un communiqué de presse puisque l’épaule du meneur All-Star sera réexaminée le 7 janvier prochain.

Selon le staff médical, Curry a fait de « bons progrès » dans sa convalescence, au point même de reprendre le shoot. « Il fait quelques exercices de musculation et hier et ce matin, il a pris quelques tirs » révèle Steve Kerr. « Il progresse, mais il y a encore du chemin avant de rejouer dans un match. Tout semble se passer de manière très fluide ».

A partir de ce soir, les Warriors entament une série de huit matches à domicile, et dans le meilleur des cas, Curry pourrait revenir pour le 7e match, face au Magic. Pour Steve Kerr, c’est une série charnière pour la suite. « Je pense que cette série est très importante car on est frappé par les blessures. Il ne s’agit pas de se dire qu’il faut gagner un certain nombre de matches, mais plutôt de progresser et d’avoir conscience où nous en sommes à ce stade de la saison. »

Une analyse que ne partage pas forcément Kevon Looney puisqu’il estime que les Warriors ont un besoin urgent de victoires pour préparer au mieux le retour de Curry. « Le plus important, c’est de gagner des matches. Simplement continuer de s’améliorer, et de créer de bonnes habitudes. On est très bon à domicile, et on voudra sans doute protéger notre bilan dans notre salle. On veut partir dans la bonne direction pour qu’on puisse décoller quand il reviendra. »