Les Warriors retiennent leur souffle après la blessure de Stephen Curry

Une deuxième défaite en back-to-back, et la sortie sur blessure de Stephen Curry. Difficile de faire pire soirée pour les Warriors, qui attendent désormais les résultats de l’IRM sur l’épaule de leur double MVP.

Ce dernier s’est blessé en tentant de contester un tir de Jalen Smith. Avec la main sur le ballon lorsque l’intérieur des Pacers s’est élevé, l’épaule de Stephen Curry a visiblement forcé. Le joueur de Golden State a immédiatement attrapé son épaule gauche, avant donc de quitter ses partenaires…

« J’ai pu discuter rapidement avec Steph mais nous n’avons pas pu rentrer dans les détails » expliquait Steve Kerr après la rencontre. « Steph est toujours quelqu’un qui voit le positif dans la vie, donc il n’était pas abattu. »

Le MVP des dernières Finals semblait ainsi de bonne humeur dans le vestiaire, avec l’épaule enveloppée dans de la glace, discutant et mangeant avec ses partenaires. Avant cette blessure en fin de troisième quart-temps, il avait porté son équipe, privée de Klay Thompson et Andrew Wiggins, avec 38 points à 11/19 au tir en 30 minutes.

« Il était juste incroyable », confirmait son coach. « Il nous a mis sur ses épaules quand il était sur le terrain. En générant tellement de choses en attaque, en allant sur la ligne, en servant ses coéquipiers. Il était brillant. »

Ce qui était loin d’être le cas de ses coéquipiers. Alors que Golden State n’est toujours que 10e à l’Ouest, avec un bilan négatif (14 victoires – 15 défaites), la perspective d’une absence de Stephen Curry a de quoi inquiéter…

« C’était déjà compliqué et si Steph est absent ça n’en sera que plus dur », concluait Steve Kerr. « Mais il faut persévérer. Continuer de jouer et de se battre. C’est une longue saison. Ce qui me rend confiant, c’est que si nous sommes en bonne santé, nous avons le sentiment de pouvoir battre tout le monde. »