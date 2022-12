Giannis Antetokounmpo pointe la suffisance des Bucks

Face aux Grizzlies, aux Cavaliers et aux Nets, les Bucks ont affiché des manques importants en première période. Dans ces défaites, Giannis Antetokounmpo et ses coéquipiers ont accusé respectivement 29, 18 et 13 points de retard à la pause, et sans jamais dépasser les 47 points inscrits.

Ce sont certes trois adversaires de qualité, mais comment expliquer que Milwaukee soit autant dominé dans les premières minutes de ces rencontres ?

« Je ne sais pas », répond le Grec pour le Milwaukee Journal-Sentinel, avant d’avancer tout de même une explication. « Je pense qu’on est complaisant, suffisant. On s’attend à ce que les gens nous donnent les matches. Ça ne fonctionne pas comme ça, et il faut aller les chercher. On doit jouer du bon basket, construire les bonnes habitudes en défense et être compétitif. Au final, je ne crois pas que quiconque vous donnera quoi que ce soit dans la vie. »

Les propos du double MVP de la ligue rappellent ceux de Grant Williams, qui évoquait les soucis de Boston dernièrement. Comme les Celtics, les Bucks ont eu tendance à aborder les rencontres avec légèreté, à se voir trop beaux. Et face à de tels adversaires, on le paye cash.

« On ne prend pas les choses parce qu’on est plus beau, plus intelligent ou plus cool que les autres », poursuit Giannis Antetokounmpo. « Il faut arracher les choses. C’est comme ça le sport. Il faut être compétitif. J’ai confiance en mon équipe et mes coéquipiers, mais je trouve que sur certaines actions, on pense qu’on va nous donner le match. Personne ne va nous donner des matches ni le titre ou le trophée. »

Avec deux défaites de suite et la perte de la première place de la conférence Est, les Bucks abordent le match de Noël contre les Celtics dans des conditions pas idéales, et avec une vraie remise en question qui pourrait intervenir si la franchise du Wisconsin s’incline pour la troisième de suite. Ce qui serait une première cette saison.

« Il faut y aller et jouer. Ne pas parler, mais jouer. Encore une fois, j’ai confiance en mes coéquipiers », insiste le MVP des Finals 2021. « J’ai confiance en ce qu’on a construit ici, même si on a perdu deux fois de suite. Je ne suis pas inquiet du tout. Khris Middleton va revenir, les gars seront en bonne santé. Tant qu’on est en bonne santé, on a une chance. »